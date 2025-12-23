Suomi on päässyt omaperäisellä perinteellään jouluiseen brittilistaukseen.
Mitä sellaista tehdään Suomessa jouluna, mikä on meille itselle tuttua tutumpaa, mutta saattaa ulkomaalaisten silmissä näyttää hyvinkin eksoottiselta?
Britannian yleisradioyhtiö BBC listaa tuoreessa jutussaan seitsemän eri puolilla maailmaa harjoitettavaa jouluperinnettä, joissa raha tai tavara eivät vaihda omistajaa vaan tärkeämpää on esimerkiksi yhteisöllisyys.
Islantilaiset lukevat BBC:n listauksen mukaan kynttilänvalossa jouluaterian jälkeen.
Islannissa kustantajat julkaisevat joulua edeltävänä aikana uusia teoksia niin merkittäviä määriä, että ilmiöllä on nimikin: jólabókaflóð eli "joulukirjojen tulva".
Perinne juontaa juurensa toiseen maailmansotaan, jolloin useimmat tavarat olivat säännösteltyjä paitsi paperi, mikä teki kirjoista käytännöllisimmän joululahjan.
Kirjailija Satu Rämö kertoi MTV:n haastattelussa vuosi sitten myös esimerkiksi 13 joulupukista, jotka aloittavat Islannissa "joulurallin" 12. joulukuuta.
Pukit ovat hyvin erilaisia, kuin suomalaisittain on totuttu – trollien jälkeläisiä.
– Ne ovat vähän pelottavia. Lapset laittavat pienen kengän olohuoneen tai keittiön ikkunalaudalle, jonne pukki tuo yöllä lahjan. Kymmenes joulupukki on nimeltään "Tirkistelijä", eli sen työ on tirkistellä ikkunoista ja postiluukuista sisälle ja pitää yllä sellaista pientä jännitystä, Rämö kuvaili.
Satu Rämö avaa, millainen on joulu Islannissa. Juttu jatkuu videon alla.
8:18Kirjailija Satu Rämön mukaan Islannissa on tyypillistä esimerkiksi varata hyvissä ajoin alkusyksystä aika kampaajalle joulukuussa, jotta hiukset näyttävät varmasti hyvältä jouluaattona.
Romanttinen ilta kahdelle
Japanissa jouluaatto muistuttaa BBC:n mukaan perhejuhlan sijaan enemmän ystävänpäivää eli pariskuntien romanttista iltaa. Näin kertoo myös muun muassa japanilainen kulttuurijärjestö KCP International.
Talviset kadut loistavat jouluvaloissa, ravintolat tarjoavat erikoismenuja ja luksushotellit täyttyvät varauksista.
Myös jouluruoka on eurooppalaisittain hyvin erilaista: japanilaiset juhlivat syömällä kurisumasu kekiä, kevyttä kerroskakkua, jossa on kermaa ja täydellisesti leikattuja mansikoita.
Ukrainassa tyypillisin joulukoriste ei ole BBC:n mukaan pallo tai tähti, vaan koruilla koristeltu hämähäkinverkko.
Tapa juontaa juurensa Jouluhämähäkin legendasta, itäeurooppalaisesta kansantarusta, jossa hämähäkki koristi köyhän naisen joulukuusen, koska tällä ei ollut varaa koristeisiin. Aamulla herätessään nainen näki kuusen kimaltavan hopeisissa verkoissa – eikä siitä päivästä lähtien hänen perheensä enää koskaan kärsinyt puutteesta.
Oikean hämähäkin tai verkon löytyminen kuusesta on Ukrainassa hyvän onnen merkki, ja on tapana olla siivoamatta niitä pois joulun aikana.
Venezuelassa joulun kirkonmenoja säestävät BBC:n mukaan kellot, paukkupommit ja joskus ilotulituksetkin. Erikoisin tapa liittyy kuitenkin siihen, miten ihmiset saapuvat paikalle: rullaluistimilla.
Kansainvälinen matkailuun ja kulttuuriin keskittyvä Atlas Obscura -verkkosivusto kertoo tilanteen viime vuosina tosin muuttuneen taloustilanteen ja yhteiskunnallisten levottomuuksien takia, mutta monet yrittävät silti pitää vanhan perinteen elossa.
Mikä sitten on se Suomessa harjoitettu perinne, jonka BBC on nostanut esiin?
Toinen niistä on vainajien muistaminen.
– Kolme neljäsosaa suomalaisista kotitalouksista osallistuu tähän perinteeseen. Hautausmaat muuttuvat jouluna rauhallisiksi maisemiksi, joissa lumi ja kynttilänvalo luovat hiljaisen tunnelman, BBC kirjoittaa.