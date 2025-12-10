Islanti teki päätöksensä sen jälkeen, kun EBU tiedotti, että Israel saa osallistua Euroviisuihin.

Islanti ei osallistu vuoden 2026 Eurosiivuihin. Asiasta tiedottaa maan yleisradio RÚV.

Neljä muuta maata on aiemmin tiedottanut boikotoivansa Euroviisuja. Nämä maat ovat Irlanti, Espanja, Alankomaat ja Slovenia.

RUV:n julkaisemassa tiedotteessa sanotaan, että maiden syyt boikotille ovat eronneet toisistaan, mutta päätöksiin on tultu sen jälkeen, kun Euroopan yleisradiounioni EBU tiedotti, että Israel saa osallistua Euroviisuihin.

– Ottaen huomioon tässä maassa käydyn julkisen keskustelun ja viime viikolla EBU:n tekemään päätökseen kohdistuneet reaktiot on selvää, että RUV:n osallistuminen Euroviisuihin ei herätä iloa eikä rauhaa. RÚV on päättänyt ilmoittaa EBU:lle tänään, että RÚV ei osallistu ensi vuoden Euroviisuihin, yleisradion tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteessa myös sanotaan, että laulukilpailun ja Euroviisujen tavoitteena on aina ollut yhdistää islantilaista kansaa, mutta "nyt on selvää, että tätä tavoitetta ei voida saavuttaa".

RÚV ei ole vielä päättänyt, järjestetäänkö ensi vuonna lainkaan Söngvakeppninia. Söngvakeppnin vastaa Suomen Uuden musiikin kilpailua, eli UMK:ta, ja siinä valitaan Islannin edustaja Euroviisuihin.

– Tilanteessa käytettävissä olevia vaihtoehtoja arvioidaan ja päätös ilmoitetaan, kun se on valmis.