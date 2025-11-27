Vuohien verta janoava chupacabra voikin olla kapinen piski
Vuohista ja karjasta verta janoavalle, myyttiselle chupacabra-pedolle on mahdollisesti löytynyt luonnollinen selitys, uutisoi National Geographic.
Yhdysvalloille kuuluvasta Puerto Ricosta alkoi 1990-luvun puolivälissä kuulua kummia. Ihmiset alkoivat puhua karvaisesta pedosta, jonka selästä pilkisti piikkejä.
Olennon koon kerrottiin olleen kolmen jalan, eli vajaan metrin luokkaa.
Samasta mystisestä olennosta on sittemmin tehty havaintoja myös laajemmin Etelä-Amerikassa. Olento on väitetysti bongattu esimerkiksi Meksikossa ja Yhdysvaltain kaakkoisosissa. Kauimmillaan peto on tavattu jopa Kiinassa saakka.
Olennon kerrotaan juovan verta vuohista ja karjasta, mistä sen nimikin on johdettu.
Espanjaksi chupar tarkoittaa imemistä ja cabra vuohea, joten vapaasti suomennettuna pedon voi ristiä esimeriksi vuohenimijäksi.
National Geographic kertoo, että tuoreimmat havainnot olennosta olisivat vuodelta 2023.
Luonnollinen selitys
National Geographicin mukaan silminnäkijähavainnot ja kuvat ovat tehneet chupacabran tapauksesta yksinkertaisemman tutkia kuin muiden vastaavien mystisten olentojen, kuten Loch Nessin hirviön tai Isojalan.
Tutkijoiden mukaan suuressa osassa tapauksista vuohenimijäpeto on paljastunut hirviön sijaan kapin pahasti piinaamaksi kojootiksi, mikä selittäisi pedon groteskin ulkomuodon.
Asialla ovat voineet olla myös esimerkiksi koirat tai koirien ja kojoottien risteymät.
Eläinten sairauksiin perehtynyt Kevin Keel on nähnyt kuvia, joissa on väitetysti näkynyt chupacabran raato.
Keel on tunnistanut kuvassa näkyvan olennon välittömästi kojootiksi, mutta ymmärtää, että kurjassa kunnossa oleva eläin on voinut maallikon silmiin näyttää joltain aivan muulta.
– Se näyttää edelleen kojootilta, mutta erittäin kurjalta esimerkiltä kojootista.
– Jos näkisin sen luonnossa, en pitäisi sitä vuohenimijänä, mutta itse olenkin nähnyt runsaasti kapin vaivaamia kojootteja ja kettuja. Maallikko voisi hämmentyä, asiantuntija sanoo.
Syyhypunkin aiheuttama kapi on ihmiselle lähinnä kiusallinen vaiva, mutta koiraeläimille vaiva voi olla kuolemaksi. Punkkien uhriksi joutunut eläin menettää karvoitustaan ja näyttää yleiskunnoltaan kuihtuneelta.
Michiganin yliopistossa työskentelevän tutkijan Barry OConnorin mukaan kapista kärsivien eläinten toiminta- ja saalistuskyky on heikentynyt, mikä voisi niin ikään selittää chupacabran ”ruokavalion”.
– Heikentyneiden eläinten voi olla vaikeaa saalistaa normaalisti, jolloin ne voivat hyökätä kotieläinten kimppuun, sillä se on helpompaa, tutkija kertoo.
Heräsikö elokuva henkiin?
National Geographicin mukaan myös elokuvateollisuudella on voinut olla vaikutusta myyttisen pedon syntyyn.
Portlandissa toimii museo, joka on erikoistunut juuri chupacabran kaltaisiin myyttisiin olentoihin, joiden olemassaolo on kyseenalaista.
Museon johtaja Loren Coleman kertoo National Geographicille, että chupacabran legendan syntyä on voinut edesauttaa vuonna 1995 Puerto Ricossa esitykseen tullut tieteiskauhuelokuva Species, joka on voinut kiihottaa puertoricolaisten mielikuvitusta.
Erään elokuvassa esiintyvän olennon kerrotaan muistuttavan ensimmäisissä chupacabra-havainnoissa ilmoitettuja tuntomerkkejä.
Tämä voisi selittää vuohenimijäpedon ulkonäön radikaalin muutoksen. Vielä vuonna 1995 olennon väitettiin liikkuvan kahdella jalalla.
Karvaisen pedon selässä kerrottiin myös näkyneen piikkien kaltaisia ulkonemia.
Vuoteen 2000 mennessä alkuperäinen peto oli ihmisten ”havainnoissa” korvaantunut nykyisellä, koiraeläintä muistuttavalla versiolla.