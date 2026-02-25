Niukka enemmistö islantilaisista kannatti EU-jäsenyyttä Islannin yleisradion kahdessa vuonna 2025 tehdyssä mielipidetiedustelussa.
Islanti järjestää lähikuukausien aikana kansanäänestyksen jäsenyysprosessin aloittamisesta EU:n kanssa, kertoi maan pääministeri Kristrun Frostadottir keskiviikkona. Asiasta kertoi muun muassa Guardian.
Frostadottir ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa Puolan-vierailullaan Varsovassa. Äänestyksen tarkasta päivämäärästä ei ole päätetty. Aiemmin sitä oli ennustettu vuoden 2027 alkuun.
Ennen kansanäänestystä virallinen ehdotus jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta pitää hyväksyä parlamentissa, minkä jälkeen äänestys tulee järjestää yhdeksän kuukauden sisällä.
Islannin yleisradio RUV kertoi viime kuussa, että niukka enemmistö islantilaisista kannatti EU-jäsenyyttä kahdessa vuonna 2025 tehdyssä mielipidetiedustelussa.
Islanti haki EU-jäsenyyttä vuonna 2009 maan vakavan talouskriisin jälkimainingeissa. Prosessi kuitenkin keskeytyi vuonna 2013, kun valtaan nousi aiempaa EU-skeptisempi hallitus.