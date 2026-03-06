Espanjan kuningas Kaarle II eli yllättävän pitkän elämän siitä huolimatta, miten erikoisin tavoin hyvin sairasta miestä yritettiin hoitaa.

Aikanaan Espanjan hoville aiheutti runsaasti päänvaivaa lukuisilla erilaisilla vaivoillaan Habsburgien hallitsijasuvun viimeinen vesa, Espanjan kuningas Kaarle II.

Kaarlella, joka menehtyi vuonna 1700 ollessaan 38-vuotias, oli runsaasti erilaisia synnynnäisiä terveydellisiä ongelmia, jotka johtuivat hallitsijasuvun harrastamista insestisistä suhteista. Kaarlen isä esimerkiksi meni naimisiin sisaruksensa tyttären kanssa, mikä oli kyseisessä hovissa aivan normaalia.

– Hän ei ollut kauhean terve, oli jo syntymässään aika huonossa kunnossa, Jaatinen kertoo.

Hovissa tavoitteena oli pitää Kaarle mahdollisimman pitkään hengissä – ja aikakauteen sekä hänen ongelmiinsa nähden siinä onnistuttiin häkellyttävän hyvin.

Lukuisten vaivojen hoitoon kuningatar tapasi syöttää Kaarlelle lusikalla maitoa, johon oli jauhettu ja liuotettu helmiä. Kuninkaallisissa piireissä uskottiin vakaasti, että mitä kalliimpi ja harvinaisempi raaka-aine, sitä tehokkaampi sen on oltava, vaivaan kuin vaivaan.

Lisäksi hovissa oli otettu käyttöön erikoinen tapa, jolla Kaarle pystyi "hoitamaan" migreeniään.

– Otettiin kyyhkynen, joka teurastettiin ja leikattiin auki, ja laitettiin otsalle, jotta se imisi sitten sitä pahaa sieltä pois ja toisi kevyempää oloa.

– Kuningas on kuollut lintu otsalla maannut sängyssä ja vaimo siinä helmimurskaa lappaa suuhun. Ihme, että miesparka eli niinkin pitkään.

