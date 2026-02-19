Indonesiassa on löytynyt oikea metsien jätti. Yli seitsenmetrinen käärme on ristitty "Paronittareksi".

Indonesiassa on löytynyt tiettävästi maailman suurin viilinä kasvanut käärme, uutisoi National Geographic. Luontokanavan mukaan ennätyskäärme on hyväksytty myös Guinnessin ennätysten kirjaan.

Jättimäiseksi kasvaneella verkkopytonilla (Malayopython reticulatus) on mittaa hieman yli 7,2 metriä.

Metsien jättiläiselle on annettu paikallisella kielellä nimi Ibu Baron, joka tarkoittaa suomeksi Paronitarta.

– En ollut koskaan nähnyt niin suurta käärmettä, kommentoi seikkailija ja luontokuvaaja Radu Frentiu.

– Tämä käärme voisi helposti nielaista vähintään vasikan, ellei jopa kokonaista lehmää.

Paronitar löytyi ensimmäisen kerran Sulawesin saaren eteläosassa sijaitsevalta Marosin alueelta Indonesiassa loppuvuodesta 2025.

Frentiu sai tiedon jättikäärmeestä luonto-oppaana ja käärmepelastajana toimivalta borneolaiselta Diaz Nugrahalta.

Yhdessä miehet matkustivat paikalle todistamaan käärmeen koon omin silmin.

Tammikuun puolivälissä Frentiu ja Nugraha mittasivat ja punnitsivat käärmeen ja dokumentoivat löydöksensä videolle sekä kuvin.

Mittausten mukaan Paronitar painoi 213 paunaa, eli reilut 96 kiloa. Punnitushetkellä käärme ei ollut ruokaillut, joten vatsa täynnä sen paino voi olla vielä merkittävästi suurempi.

Käärmeen todellinen pituus voi olla ilmoitettua 7,2 metriä pidempi, sillä käärmettä ei ollut mittauksen aikana rauhoitettu, joten sen lihakset eivät olleet täysin rentona.

National Geographicin mukaan todellinen pituus voi olla jopa 15 prosenttia korkeampi.

Huhuja suuremmista

Suurempiakin pytoneita on väitetysti tavattu, mutta usein kyseessä on ollut toisen käden tietoa tai käärme on surmattu heti paljastuttuaan.

Usein jättikäärmeet ”katoavat” ennen kuin niitä päästään tutkimaan tarkemmin.

– Näitä jättejä pidetään statussymboleina ja niillä on taipumus kadota, tai niille tapahtuu jotain pahaa, Frentiu toteaa.

Paronittaren tarinasta tekee kiintoisan juuri se, että jättikäärme on onnistunut välttämään metsästäjät ja saanut kasvaa rauhassa mittoihinsa.

Kuultuaan jättikäärmeestä, paikallinen luonnonsuojelija Budi Purwanto ei jäänyt odottamaan, vaan pyydysti käärmeen, jotta se ei päädy tapettavaksi tai myytäväksi. Paronitar elää tällä hetkellä turvapaikkana toimivassa paikassa usean muun käärmeen kanssa.

– Tämän kokoinen pyton päätyisi todennäköisesti ihmisten kylän luo ja sen jälkeen se tapettaisi hyvin todennäköisesti, Frentiu sanoo.

Indonesiassa saaliseläinten väheneminen ja elinympäristöjen tuhoutuminen ajavat suuria matelijoita lähemmäs ihmisasutusta, mikä asettaa ne suureen vaaraan.

Verkkopytonit eivät ole myrkyllisiä, mutta ne pystyvät surmaamaan karjaa ja jopa ihmisiä.

National Geographichin mukaan ihmisten käärmepelko koituukin usein näiden jättimatelijoiden kohtaloksi.