Yli sata koiraa osallistui rescuekoirien jouluparaatiin Lontoossa. Muille koirille on tulossa omat paraatit myöhemmin.
Lontoon keskusta täyttyi sunnuntaina jouluisista tassuttelijoista, kun yli 150 rescuekoiraa kokoontui kulkueeseen värikkäissä jouluneuleissaan. Aiheesta raportoi muun muassa BBC.
Kulkue eteni pitkin kaupungin katuja Buckinghamin palatsille asti.
Tapahtuman järjesti Rescue Dogs of London -yhteisö, joka järjestää säännöllisiä tapaamisia adoptoitujen koirien omistajille. Kulkueella kerättiin samalla näkyvyyttä eläinjärjestöjen työlle ja muistutettiin rescuekoirien asemasta.
Yksi järjestäjistä, May Wong, osallistui tapahtumaan kahden koiransa, Unkarista adoptoidun Georgen ja Kiinasta adoptoidun Lulun, kanssa.
Wongin mukaan monet kulkueeseen osallistuneista koirista ovat kokeneet rankan alun elämässään, mutta uudet omistajat ovat tarjonneet niille turvallisen kodin ja toisen mahdollisuuden.
– Tuntuu etuoikeutetulta saada nämä koirat osaksi arkeamme, Wong sanoi.
Jouluisia koiraparaateja on tulossa Lontoossa lisääkin koirarotukohtaisesti.