Häkkäsen mukaan iskulla olisi vakavat heijastusvaikutukset Yhdysvaltain liittolaisverkostoon.
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei usko, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määrää iskua Grönlantiin. Häkkänen kertoo asiasta Ilta-Sanomien haastattelussa.
Trump on toistuvasti sanonut, että Yhdysvaltain on saatava Grönlanti. Häkkäsen mukaan iskulla olisi vakavat heijastusvaikutukset Yhdysvaltain liittolaisverkostoon.
Häkkänen myös uskoo, että Trump on sitoutunut Euroopan turvallisuusjärjestelyihin ja Ukrainan rauhanneuvotteluihin Venezuelan tilanteesta huolimatta.