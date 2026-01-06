Rodriguez on kutsunut Yhdysvaltain hallinnon yhteistyöhön Venezuelan kanssa "kansainvälisen oikeuden puitteissa". Rodriguezin mukaan Venezuelalla on oikeus rauhaan, itsemääräämisoikeuteen ja tulevaisuuteen.
Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado kiitti sosiaalisessa mediassa Trumpia ja tämän hallintoa päättäväisyydestä ja lujuudesta lain ylläpitämisessä. Asiasta kertoo esimerkiksi uutiskanava CNN.
Machadon mukaan Venezuela tulee olemaan Yhdysvaltain suurin liittolainen turvallisuuden, energian, demokratian ja ihmisoikeuksien saralla. Hän myös vakuutteli opposition nauttivan maassa suurta kannatusta.
– Vapaissa ja oikeudenmukaisissa vaaleissa voitamme yli 90 prosentilla äänistä, siitä ei ole epäilystäkään, Machado sanoi.
Trump on kyseenalaistanut Machadon kyvyn hallita Venezuelaa. Trumpin mukaan Machadolla ei ole tarpeeksi kunnioitusta tai tukea.
Viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon saanut Machado ei kuitenkaan CNN:n mukaan vastannut suoraan Trumpin kommentteihin.
– Venezuelan vapaus on lähellä, ja pian juhlimme maassamme, oppositiojohtaja kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
Machado sanoi Maduron kaappaamisen jälkeen, että vuoden 2024 presidentinvaalien todellisena voittajana yleisesti pidetyn oppositiohahmon Edmundo Gonzalez Urrutian pitäisi heti nousta presidentiksi.
Trump sanoi sunnuntaina olleensa tekemisissä Venezuelan väliaikaisen johdon kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan.
Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on arvioinut, että Maduron hallinnon kärkiedustajat olisivat parhaat vaihtoehdot johtamaan Venezuelan väliaikaishallintoa. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal lähteisiinsä nojaten.
Kahden lehdelle puhuneen lähteen mukaan CIA kertoi arviostaan viime viikkojen aikana Trumpille sekä tämän hallinnon korkealle johdolle. CIA:n tekemä arvio vaikutti lähteiden mukaan siihen, että Trump tuki varapresidentti Rodriguezia väliaikaishallinnon johtoon maan opposition sijaan.
Lähteiden mukaan CIA:n raportissa sanottiin, että esimerkiksi Machado ja Gonzalez Urrutia kohtaisivat vastarintaa Maduron hallintoa kannattavien turvallisuuspalveluiden, huumekauppaa harjoittavien verkostojen sekä poliittisten vastustajien suunnalta.