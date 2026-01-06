



USA ei ole sodassa Venezuelan kanssa, sanoo Trump Trump toisti lausunnossa väitteensä, että Yhdysvallat ryhtyi toimiin Venezuelassa huumeiden takia. Monissa arvioissa syyksi on kuitenkin epäilty öljyä. Julkaistu 06.01.2026 07:56 MTV UUTISET – STT Trumpin mukaan Venezuela ei voi järjestää vaaleja ennen kuin Yhdysvallat on "korjannut" maan. Yhdysvallat ei ole sodassa Venezuelan kanssa, sanoo presidentti Donald Trump uutiskanava NBC:lle.



– Olemme sodassa huumeita myyvien ihmisten kanssa. Olemme sodassa vankilansa, huumeaddiktinsa ja mielisairaalansa maahamme tyhjentävien ihmisten kanssa, Trump sanoo.



Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan lauantain vastaisena yönä ja otti kiinni maata itsevaltaisesti hallinneen presidentti Nicolas Maduron sekä tämän puolison.



Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huume- ja aserikoksista. Maduro kiisti syyllistyneensä rikoksiin New Yorkissa maanantaina alkaneessa oikeudenkäynnissä. Uutinen jatkuu videon alla. 1:29

Historiallinen video paljastaa yksityiskohtaisesti, miten Nicolas Maduroa kuljetettiin vaihe vaiheelta kohti oikeustaloa.

Trump: Ei vaaleja kuukauden sisään

Trumpin mukaan Venezuelassa ei järjestetä vaaleja seuraavan kuukauden aikana. Trump sanoo, että Venezuela ei voi järjestää vaaleja ennen kuin Yhdysvallat on "korjannut" maan.



– Vaaleja ei voida järjestää. Ei ole mitään keinoa, että ihmiset voisivat edes äänestää, hän sanoo NBC:lle.



Lisäksi Trump sanoo, että Yhdysvallat saattaa tukea öljy-yhtiöiden pyrkimyksiä jälleenrakentaa Venezuelan energiainfrastruktuuri. Tämä voisi Trumpin mukaan kestää alle puolitoista vuotta.



Trump on jo aiemmin vaatinut Venezuelan luonnonvaroja Yhdysvaltain käyttöön.



– Tarvitsemme täysin vapaan pääsyn heidän öljyynsä ja muihin asioihin heidän maassaan, jotta voimme jälleenrakentaa heidän maansa, Trump sanoi toimittajille sunnuntaina paikallista aikaa.



Trump on jo aiemmin väittänyt, että Yhdysvallat määrää nyt Venezuelassa. Maan väliaikaiseksi johtajaksi on nimetty varapresidenttinä toiminut Delcy Rodriguez. Trump ei suostunut kertomaan NBC:lle, oliko hän itse vielä puhunut Rodriguezille. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio puhuu Rodriguezille espanjaksi ja heidän suhteensa on ollut hyvä.



Rodriguez on kutsunut Yhdysvaltain hallinnon yhteistyöhön Venezuelan kanssa "kansainvälisen oikeuden puitteissa". Rodriguezin mukaan Venezuelalla on oikeus rauhaan, itsemääräämisoikeuteen ja tulevaisuuteen.

Lue myös: Venezuelalainen oppositiojohtaja Machado aikoo palata kotiin mahdollisimman pian

Nobel-palkittu oppositiohahmo kiitti Trumpia

Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado kiitti sosiaalisessa mediassa Trumpia ja tämän hallintoa päättäväisyydestä ja lujuudesta lain ylläpitämisessä. Asiasta kertoo esimerkiksi uutiskanava CNN.



Machadon mukaan Venezuela tulee olemaan Yhdysvaltain suurin liittolainen turvallisuuden, energian, demokratian ja ihmisoikeuksien saralla. Hän myös vakuutteli opposition nauttivan maassa suurta kannatusta.

– Vapaissa ja oikeudenmukaisissa vaaleissa voitamme yli 90 prosentilla äänistä, siitä ei ole epäilystäkään, Machado sanoi.



Trump on kyseenalaistanut Machadon kyvyn hallita Venezuelaa. Trumpin mukaan Machadolla ei ole tarpeeksi kunnioitusta tai tukea.



Viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon saanut Machado ei kuitenkaan CNN:n mukaan vastannut suoraan Trumpin kommentteihin.



– Venezuelan vapaus on lähellä, ja pian juhlimme maassamme, oppositiojohtaja kirjoitti viestipalvelu X:ssä.



Machado sanoi Maduron kaappaamisen jälkeen, että vuoden 2024 presidentinvaalien todellisena voittajana yleisesti pidetyn oppositiohahmon Edmundo Gonzalez Urrutian pitäisi heti nousta presidentiksi.

WSJ: CIA:n arvio vaikutti Trumpiin

Trump sanoi sunnuntaina olleensa tekemisissä Venezuelan väliaikaisen johdon kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan.



Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on arvioinut, että Maduron hallinnon kärkiedustajat olisivat parhaat vaihtoehdot johtamaan Venezuelan väliaikaishallintoa. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal lähteisiinsä nojaten.



Kahden lehdelle puhuneen lähteen mukaan CIA kertoi arviostaan viime viikkojen aikana Trumpille sekä tämän hallinnon korkealle johdolle. CIA:n tekemä arvio vaikutti lähteiden mukaan siihen, että Trump tuki varapresidentti Rodriguezia väliaikaishallinnon johtoon maan opposition sijaan.



Lähteiden mukaan CIA:n raportissa sanottiin, että esimerkiksi Machado ja Gonzalez Urrutia kohtaisivat vastarintaa Maduron hallintoa kannattavien turvallisuuspalveluiden, huumekauppaa harjoittavien verkostojen sekä poliittisten vastustajien suunnalta.

