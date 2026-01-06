Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen toivoi yhteyden jälleenrakentamista Yhdysvaltojen kanssa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen varoittaa, että Yhdysvaltain päätös vallata Grönlanti sotilaallisesti toiselta Nato-maalta tarkoittaisi kaiken loppua Natolle ja toisen maailmansodan jälkeiselle maailmanjärjestykselle.



– Jos Yhdysvallat päättää sotilaallisesti hyökätä toisen Nato-maan kimppuun, se olisi kaiken loppu, mukaan lukien Naton ja sitä kautta koko toisen maailmansodan jälkeisen turvallisuusjärjestyksen, Frederiksen sanoi TV2-kanavan haastattelussa.

Asiaa kommentoi maanantaina myös Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen, joka toivoi yhteyden jälleenrakentamista Yhdysvaltojen kanssa ja kehotti välttämään paniikkia.



– Tilanne ei ole sellainen, että Yhdysvallat voisi valloittaa Grönlannin. Niin ei ole asian laita. Joten meidän ei ole syytä panikoida. Meidän täytyy jälleenrakentaa se hyvä yhteistyö, joka meillä kerran oli, Nielsen sanoo.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on