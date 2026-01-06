CNN:n haastattelussa Stephen Miller sanoo, ettei kukaan aio taistella Yhdysvaltoja vastaan sotilaallisesti Grönlannin tulevaisuudesta.

Valkoisen talon varakansliapäällikkö Stephen Miller pitää selvänä, että Tanskan itsehallintoalue Grönlanti kuuluu Yhdysvalloille. Hän ihmettelee CNN:n Jake Tapperin haastattelussa, millä oikeudella Tanska Grönlantia ylipäätään hallitsee.



Tapper kysyy haastattelussa Milleriltä, voisiko Yhdysvallat käyttää sotilasvoimaa Grönlannin haltuunottoon. Miller vastaa, että Grönlannissa on 30 000 asukasta. Hänen mukaansa kukaan ei aio taistella Yhdysvaltoja vastaan sotilaallisesti Grönlannin tulevaisuudesta, joten kysymyksessä ei hänen mielestään ole järkeä.



Grönlannin asukasluku on noin 57 000.



Miller myös korostaa, että presidentti Donald Trumpin hallinnon näkemykset Grönlannista ovat olleet tiedossa pitkään, joten kyse ei ole tuoreesta uutisesta. Trump on perustellut näkemystään kansallisella turvallisuudella.



Tapper huomauttaa Millerille, että asia on noussut uudelleen esiin muun muassa siksi, että Millerin oma vaimo, itsekin Trumpin hallinnossa aiemmin työskennellyt Katie Miller jakoi Yhdysvaltojen Venezuelaan tekemän iskun jälkeen viestipalvelu X:ssä kuvan kartasta, jossa Grönlanti on peitetty Yhdysvaltain lippuun. Saatesanana lukee englanniksi soon, joka tarkoittaa suomeksi pian.

"Yhdysvallat on supervalta"

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen varoitti aiemmin, että Yhdysvaltain päätös vallata Grönlanti sotilaallisesti toiselta Nato-maalta tarkoittaisi kaiken loppua Natolle ja toisen maailmansodan jälkeiselle maailmanjärjestykselle. Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen on toivonut yhteyden jälleenrakentamista Yhdysvaltojen kanssa ja kehottanut välttämään paniikkia.



Ensimmäisellä presidenttikaudellaan Trump tarjoutui ostamaan Grönlannin. Nyt äänenpainot ovat koventuneet ja suuntautuneet myös muille mantereille.



Viikonloppuna Yhdysvallat teki Venezuelaan iskun, jonka yhteydessä se kaappasi maata itsevaltaisesti johtaneen Nicolas Maduron. Miller ja Tapper keskustelevat haastattelussa myös Venezuelan tilanteesta.

Miller sanoo Yhdysvaltojen olevan supervalta ja puolustaa sen nykyhallinnon kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia ja tavoitteita. Hän sanoo, että todellisuudessa maailmaa pyöritetään voimalla ja vallalla.



– Vapaan maailman tulevaisuus riippuu Yhdysvaltojen kyvystä puolustaa itseään ja intressejään pyytelemättä anteeksi, hän lausuu haastattelussa tarkentamatta, millaista tulevaisuutta hän tarkoittaa.



Miller sanoi Yhdysvaltojen olevan nyt johdossa Venezuelassa, koska se tarvitsee Yhdysvalloilta luvan esimerkiksi kaupankäyntiin. Senaattori Bernie Sanders kutsui Millerin puheita CNN:llä erittäin hyväksi imperialismin määritelmäksi.

Yhdysvallat on havitellut Grönlantia myös aiemmin ja tarjoutunut muun muassa ostamaan sen 100 miljoonalla. Katso videolta jutun alusta uutisjuttu aiheesta.