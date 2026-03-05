Naton Euroopan-joukkojen esikunnan tiedottaja kertoo, että liittouman ballististen ohjusten puolustusvalmiutta on lisätty.

Päätös on tehtiin sen jälkeen, kun Naton ilmapuolustus torjui Turkkia kohti ammutun ohjuksen.

Valmius pysyy korkealla tasolla, kunnes Iranin vastaiskujen uhka laantuu.

Ohjus oli todennäköisesti tähdätty kohti Kyprosta

Sotilasliitto Nato tuomitsi keskiviikkona Iranin toimet sen ohjuksen lennettyä kohti Turkkia. Turkin puolustusministeriön mukaan Irakin ja Syyrian ilmatilan halki kohti Turkkia lentänyt ballistinen ohjus oli torjuttu aiemmin keskiviikkona.



Ministeriön mukaan ohjuksen torjui itäisen Välimeren alueella toimiva Naton ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmä. Jäänteitä ilmatorjunnan käyttämistä ampumatarvikkeista putosi Hatayn provinssiin Turkissa.



Uutistoimisto AFP:n haastattelema turkkilainen sotilaslähde kertoi myöhemmin, että ohjus oli todennäköisesti tähdätty kohti Kyprosta, mutta se harhautui reitiltään.



Turkin ulkoministeri Hakan Fidan varoitti välikohtauksen jälkeen Irania välttämään kaikkia toimia, jotka voisivat johtaa konfliktin leviämiseen.



Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät viikonloppuna Iraniin, joka on puolestaan tehnyt vastaiskuja Israeliin sekä Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä.