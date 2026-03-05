Naisten jääkiekon huima menestys Yhdysvalloissa jatkuu.

Seattle Torrent teki viime viikolla USA:n uuden yleisöennätyksen naisten jääkiekossa, kun se myi kotihallinsa täyteen ottelussa Toronto Sceptresiä vastaan.

17 335 katsojan uuden ennätyksen perään toinen PWHL-sarjan joukkue New York Sirens onnistui myymään huhtikuun alussa Seattlea vastaan pelattavan ottelunsa loppuun jo kuukauden etuajassa.

Ottelu pelataan maailman tunnetuimpiin urheilupyhättöihin lukeutuvassa Madison Square Gardenissa, joka vetää jääkiekko-otteluissa 18 000 katsojaa.

Myös Boston Fleetin huhtikuinen kotiottelu Montreal Victoirea vastaan on myynyt NHL-seura Boston Bruinsin kotihallin TD Gardeniin loppuun.

Yhdysvaltain Milanon kisoista nappaama olympiakulta on aloittanut ennennäkemättömän naiskiekon buumin maassa. Joukkue on saanut paljon huomiota myös miesten kultajoukkueeseen Donald Trumpin hallinnon puolesta kohdistuneen hehkutuksen takia.

Naisten kultamitalijoukkue jättäytyi pois Valkoisen talon kutsumasta tilaisuudesta sen jälkeen, kun Trump oli miesten NHL-ryhmälle soittamassaan puhelussa vitsaillut, että hänen lienee pakko kutsua myös naiset paikalle tai hän joutuu todennäköisesti virkarikossyytteeseen.