Jalkapallon Veikkausliiga-kausi käynnistyy kuukauden kuluttua. Yksi kauden potentiaalisimmista komeetoista on FC Interin suurlupaus Ilari Kangasniemi.

18-vuotias toppari palasi kesällä Suomen kentille Italiasta. Lähes kaksimetrinen Ilari Kangasniemi on alkujaan Seinäjoen Jalkapallokerhon kasvatti. Kangasniemi ehti edustaa Italiassa milanolaista Interiä seuran juniorijoukkueissa reilun puolentoista vuoden ajan.

Aika saapasmaassa oli monellakin tapaa kovaa ja opettavaista. Oppia kertyi niin hyvässä kuin pahassa.



– Kilpailu oli paljon kovempaa ja oma paikka piti ottaa. Ei saanut mitään ilmaiseksi, Kangasniemi kertoo MTV Urheilulle.

– Treeneissä oli sellainen henki, että kaikki haluavat pelata. Ei siellä treeneissä kavereita ollut. Totuin siihen aika nopeasti.

Kangasniemellä oli aluksi vaikeuksia italiankielisissä harjoituksissa, mutta kursseja käymällä kieli tarttui nopeasti päähän.

Nuorukaisen mieli halajaa lähitulevaisuudessa takaisin ulkomaille, mutta nyt olennaisinta on kerryttää kokemusta ja saada rutiinia miesten otteluista kotimaassa.



– Tietenkin nyt on kaikki fokus täällä. Haluan pelata ehjän kauden ja saada paljon minuutteja – ja pelata hyvin.

Kangasniemen fyysiset ominaisuudet ovat jopa poikkeuksellisen hyvät: kokoisekseen puolustajaksi hän omaa monipuolisen syöttövalikoiman ja nopeat jalat. Hänen isänsä Tapio Kangasniemi on lentopallolegenda, joka teki paluun täksi kaudeksi Mestaruusliigaan, 46-vuotiaana.



– Hän on itsekin sanonut, että hän ei halua olla mikään valmentaja minulle. Jätetään se koutseille.



FC Interin ja Kangasniemen odotuksista alkavaan kauteen lisää Tulosruudun videolla.

