Hurjaan vireeseen KalPassa päässyt ruotsalaishyökkääjä Tim Söderlund Leger ratkaisi illan toisella maalillaan 3–2-vierasvoiton Ässistä.
Ottelusta kahdesti tappiolla ollut KalPa käänsi pelin edukseen Söderlund Legerin upotettua ratkaisuosuman vain 18 sekuntia ennen loppusummeria.
Helmikuun alussa TPS:stä KalPaan siirtynyt Söderlund Leger teki Porissa myös joukkueensa 1–1-tasoitusmaalin.
Alkukaudesta 35 ottelussa Söderlund Leger teki TPS:ssä pisteet 6+5=11. Nyt hän on paukuttanut kuopiolaisjoukkueessa 14 ottelussa hurjat tehot 10+8=18. Keskiviikon 6–1-voitossa Sportista 28-vuotias ruotsalainen teki pisteet 1+2.
KalPa nousi tärkeällä vierasvoitolla SM-liigassa kuudennelta sijalta JYPin ja Lukon ohi neljänneksi.