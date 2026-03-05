Eduskuntaryhmät saavat ensi viikolla salaista tietoa ydinenergialakiin kaavailluista muutoksista, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.)

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi torstaina ydinaselain muutoksia koskevassa tiedotustilaisuudessa, että asian "herkkyyden vuoksi" esitystä ei käsitelty etukäteen parlamentaarisesti, eikä turvaluokitettuja tietoja jaettu etukäteen kaikille kansanedustajille.

Oppositiosta on kritisoitu sitä, ettei lakimuutosten valmistelussa kuultu ja osallistettu oppositiota riittävästi.

MTV Uutisten haastattelussa Häkkänen kertoo, että ensi viikolla eduskuntaryhmille jaetaan tarkempaa turvaluokiteltua tietoa kaavailluista ydinenergialain muutoksista.

– Tulemme ensi viikolla aloittamaan kaikille eduskuntaryhmille turvaluokitellun tiedon jakamisen, ja myös salaisen tiedon tarjoamisen siitä, miksi tämä (lakimuutos) on perusteltu. Ydinaseista joka tapauksessa voimme julkisesti keskustella vain vähän. Se on ydinaseiden tarkoituskin, tietynlainen epämääräisyys, jossa yksityiskohtia puolustautumisen suunnitelmista ei avata julkisuuteen.

Lakiesityksessä esitetyt muutokset mahdollistaisivat jatkossa ydinräjähteiden eli ydinaseiden tuomisen Suomeen ja hallussapidon Suomessa silloin, kun se liittyy Suomen sotilaalliseen puolustukseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Lakiesitys on valmisteltu puolustusministeriössä, ja se lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Eduskunta käsittelee sen jälkeen lakiesityksen, joten eduskunnalla on lopulta päätösvalta siitä, muutetaanko ydinaserajoituksia, Häkkänen sanoo.

– Toivomme, että kaikki kansanedustajat saavat mahdollisimman hyvän perehdytyksen asian turvaluokiteltuun tietoon, ja kykenevät sitä kautta muodostumaan perustellun kannan kevään aikana.

Suomi ei tavoittele ydinaseita maaperällee, Häkkänen korostaa.

– Valtaosassa Nato-maita ei ole näin kovia täyskieltoja ydinräjähteiden toiminnassa. Haluamme rajoitteiden poistamisella maksimoida Suomen turvallisuuden, ja saattaa sääntely Naton valtavirtaan, Häkkänen perustelee.