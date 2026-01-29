Ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin keskustelemaan Iranista.

EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin.

Yksi keskusteluiden pääaiheista koskee sitä, tulisiko EU:n listata Iranin vallankumouskaarti terroristijärjestöksi. Linjauksia asiasta kuitenkaan tuskin tehdään tänään, koska jäsenmaat ovat jakautuneita asiassa.

Erään korkean EU-lähteen mukaan osa jäsenmaista pelkää, että listaaminen kärjistäisi tilannetta Iranin kanssa entisestään.

Epäröiviin maihin lukeutuvat esimerkiksi Ranska ja Espanja. Lisäksi koska vallankumouskaartin jäseniä on jo sanktioiden kohteena, kaikki jäsenmaat eivät näe lisäarvoa järjestön listaamisella.

Mahdollista on myös, että maita huolettavat Iranin mahdolliset kostotoimet omia kansalaisiaan kohtaan, kuten esimerkiksi panttivankitilanteet.

Listaamista kannattavien jäsenmaiden kanta taas on, että listaus lähettäisi vahvan poliittisen tuen ilmaisun niin Iranin diasporalle kuin Iranin mielenosoittajille.

Kannattajiin lukeutuvat muun muassa Saksa, Hollanti ja Itävalta. Suomi ei ole vielä ainakaan julkisesti kertonut kantaansa.

Iranin vallankumouskaarti on maan hallintoa tukeva sotilasjoukko, jonka Yhdysvallat on julistanut terroristijärjestöksi. Se operoi myös Iranin ulkopuolella, ja on ensijaisesti uskollinen maan ylimmälle johtajalle ajatollah Ali Khameneille. Se on osallistunut Irania viime viikkoina ravistelleiden protestien väkivaltaiseen tukahduttamiseen.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Iranin hallinnonvastaisissa mielenosoituksissa on vahvistettu surmatun lähes 6 000 ihmistä. Järjestöt sanovat tutkivansa vielä tietoja tuhansien muiden ihmisten kuolemista.

Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

