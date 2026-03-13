Liiketoiminta ja kehitys

Trumpin ilmoitus on otettu vastaan järkytyksellä ja se on tulkittu jopa uhkaavaksi. Ei tosin ole varmaa, viittasiko Trump iranilaispelaajien turvallisuuteen kisojen aikana Yhdysvalloissa vai omassa kotimaassaan.

– Iranin jalkapallomaajoukkue on tervetullut MM-kisoihin, mutta en pidä sitä sopivana heidän oman turvallisuutensa kannalta, että he olisivat täällä, Fifan rauhanpalkinnon joulukuussa saanut Trump kirjoitti.

Infantino kertoi keskustelleensa asiasta presidentti Donald Trump kanssa.

Yhdysvaltojen ja Israelin pommitusten kohteena ollut ja myös vastaiskuja naapurimaihin tehnyt maa toivotettiin yhä tervetulleeksi MM-kisoihin keskiviikkona Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon suulla.

Donald Trumpin lausunto Iranin joukkueen hengistä ja turvallisuudesta on aiheuttanut järkytyksen.

– Donald Trump on antanut Fifalle valtavan päänsäryn sanomalla, että Iranin maajoukkueen ei pitäisi tulla MM-kisoihin kesällä turvallisuussyistä, kirjoitti arvostettu brittilehti The Times .

ESPN:n ja The Guardianin toimittaja Sid Lowe huomautti, että normaalisti MM-kisaisännän tulisi pitää huolta, että kaikki osallistujamaat voivat turvallisesti osallistua turnaukseen.

– Sen sijaan Iranin jalkapallojoukkueelle kerrotaan, että he ovat hengenvaarassa, jos he tulevat, Lowe hämmästeli.