Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti Truth Socialissa päivityksen koskien Iranin osallistumista jalkapallon MM-kisoihin. Viestiä on tulkittu jopa uhkaukseksi.
Kesällä pidettävien jalkapallon MM-kisojen yllä leijailee useita kysymysmerkkejä. Ilmeisin niistä liittyy kisoihin karsinnoista tiensä selvittäneen Iraniin osallistumiseen.
Yhdysvaltojen ja Israelin pommitusten kohteena ollut ja myös vastaiskuja naapurimaihin tehnyt maa toivotettiin yhä tervetulleeksi MM-kisoihin keskiviikkona Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon suulla.
Infantino kertoi keskustelleensa asiasta presidentti Donald Trump kanssa.
– Keskusteluissa presidentti Trump painotti, että tietenkin Iranin joukkue on tervetullut turnaukseen Yhdysvaltoihin.
Torstaina Trump puolestaan hämmensi asiaa julkaisemalla lausunnon Truth Socialissa.
– Iranin jalkapallomaajoukkue on tervetullut MM-kisoihin, mutta en pidä sitä sopivana heidän oman turvallisuutensa kannalta, että he olisivat täällä, Fifan rauhanpalkinnon joulukuussa saanut Trump kirjoitti.
Trumpin ilmoitus on otettu vastaan järkytyksellä ja se on tulkittu jopa uhkaavaksi. Ei tosin ole varmaa, viittasiko Trump iranilaispelaajien turvallisuuteen kisojen aikana Yhdysvalloissa vai omassa kotimaassaan.