Tero Seppälä ja Suvi Minkkinen nostivat Suomen isolta takamatkalta kolmanneksi ampumahiihdon maailmancupin parisekaviestissä Viron Otepäässä sunnuntaina.
Suomi joutui kisassa takaa-ajajaksi erityisesti Seppälän heikon ensimmäisen osuuden seurauksena. Pikkuhiljaa suomalaiskaksikko kuitenkin paransi asemiaan, ja palkintosija varmistui, kun Minkkinen hoiti viimeisen ammuntansa puhtaasti.
Norja oli kisassa ylivoimainen. Ruotsi oli kakkonen yli puolitoista minuuttia hitaampana. Suomi jäi Ruotsista reilut seitsemän sekuntia.
Kisassa huippumaa Ranska hylättiin, kun Emilien Jacquelin käytti yhden varapatruunan liikaa toisessa pystyammunnassa.