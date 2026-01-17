Iranin laantuneissa mielenosoituksissa on kuollut tuhansia.
Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei syyttää Yhdysvaltoja ja Israelia maan laajoista mielenosoituksista.
Khamenei sanoo uutistoimisto Reutersin mukaan pitävänsä Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia "rikollisena" aiheutettuaan kuolemia, omaisuusvahinkoja ja herjauksia iranilaisille.
– Viimeisin Iranin vastainen yllytys oli erilainen siinä mielessä, että Yhdysvaltojen presidentti osallistui siihen henkilökohtaisesti, sanoo Khamenei.
Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola on kuvaillut mielenosoituksia kansannousuksi.
Trump sanoi mielenosoitusten aikana useita kertoja ryhtyvänsä toimiin Irania vastaan, mutta näin ei kuitenkaan tiettävästi missään vaiheessa tapahtunut.
Yhdysvallat tiettävästi harkitsi varsin vakavasti myös sotilaallista iskua Iraniin ja kansainvälisen politiikan asiantuntijat pitivät sitä myös realistisena, jopa todennäköisenä vaihtoehtona.
Trump sanoi "suuresti kunnioittavansa" sitä, että Iranin sanotaan peruuttaneen mielenosoittajien suunnitellut hirttämiset.
Persianlahden maiden viranomaisten mukaan Saudi-Arabia, Qatar ja Oman ylipuhuivat Trumpin perumaan iskunsa Iraniin. Trump sanoi perjantaina, ettei "kukaan vakuuttanut häntä", vaan hän "vakuutti itsensä".
Useiden medioiden, kuten qatarilaisen Al Jazeeran mukaan, ympäri maata levinneet mielenosoitukset ovat laantuneet.
Iran tukahdutti mielenosoitukset pitkälti väkivallalla. Mielenosoitusten tarkoista kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta yhdysvaltalainen ihmisoikeusryhmä HRANA arvioi yli 3 000 ihmisen kuolleen.
Yhdysvaltalaisen CBS-median lähteet puhuivat tiistaina ainakin 12 000 ja jopa 20 000 kuolonuhrista. Reutersille puhuneen iranilaisviranomaisen sanoi 2 000 ihmisen kuolleen. Iranilaisviranomaisten mukaan ainakin 3 000 ihmistä on pidätetty.
Mielenosoitukset alkoivat Iranin taloustilanteen romahdettua. Lisää mielenosoitusten taustoista voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.
1:13Ali Jahangiri: Iranilaiset eivät halua islamilaista valtiota.