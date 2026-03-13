Yhdysvallat on pyytänyt Ukrainan apua droonien torjuntaan. Ukrainalaisteknologiaa oli tarjolla jo viime vuonna, mutta se ei Yhdysvalloille kelvannut.

Ukraina tarjosi Yhdysvalloille droonintorjuntateknologiaa seitsemän kuukautta sitten, kertoo yhdysvaltalaismedia Axios.

Tarjouksesta kieltäytyminen oli "yksi suurimmista taktisista virheistä", jonka Yhdysvaltojen hallinto on tehnyt Iranin sodassa Axios kirjoittaa kahden yhdysvaltalaisen viranomaislähteen sanovan.

– Jos teimme taktisen virheen sodan valmistelussa, se oli tämä, yhdysvaltalaisviranomainen sanoi Axiokselle.

Yhdysvaltojen kannalta lähes tragikoomista on, että Ukraina pyrki myyntitilaisuudessa esittelemään Yhdysvalloille, miten sen teknologia voisi suojella amerikkalaisjoukkoja ja liittolaisia Lähi-idässä käytävässä sodassa.

"Joku päätti..."

Axioksen mukaan Ukrainan PowerPoint-esityksessä todettiin Iranin parantavanShahed-droonejaan.

Esityksessä myös ideoitiin, miten droonientorjuntayksiköitä voitaisiin perustaa Persianlahden valtioihin, Turkkiin ja Jordaniaan. Näissä maissa on Yhdysvaltojen sotilastukikohtia, jotka ovat nyt olleet Iranin iskujen kohteina.

Myyntipuheen piti myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, mikä osaltaan taisi vaikuttaa Yhdysvaltojen päätökseen kieltäytyä tarjouksesta.

Zelenskyi on Yhdysvaltojen nykyhallinnon mielikuvissa myyntimies, joten Axioksen lähteen mukaan arveltiin "Zelenskyin olevan Zelenskyi".

– Joku päätti, ettei osteta, viranomaislähde totesi sanoi.

USA pyysi apua

Nyt Yhdysvallat on tullut Ukrainan avun suhteen toisiin aatoksiin, sillä Iran on tehnyt odotettua enemmän drooni-iskuja.

Viime viikon torstaina Yhdysvallat pyysi Ukrainalta virallisesti apua droonientorjuntaan, yhdysvaltalaislehti New York Times kertoi.

Valkoinen talo ei ole tiettävästi vahvistanut avunpyyntöä. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina kuitenkin vastasi pyyntöön välittömästi ja "totta kai lähetämme asiantuntijamme".

Tiedossa ei ole, kuinka paljon Ukraina pystyy lähettämään ilmapuolustuksestaan Yhdysvaltojen avuksi, sillä Venäjä tekee jatkuvasti satojen ja taas satojen droonien ja ohjusten hyökkäyksiä Ukrainaan.

Ukrainalla on sikäli oma lehmä ojassa, että se luonnollisesti toivoo Yhdysvaltojen muistavan avun.

Ukraina on itse saanut sodan aikana huomattavan määrän aseapua Yhdysvalloilta. Vuonna 2025 Yhdysvaltojen tuki Ukrainelle kuitenkin romahti 99 prosenttia, Kielin instituutti kertoo.

CNN: Yhdysvalloilla Shahed-ongelma

Ukrainalle on kertynyt valtava määrä kokemusta droonisodasta.

Kiova on esimerkiksi kehittänyt halvan torjuntadroonin, jolla pudotetaan muita drooneja. Lisäksi maa on edistänyt teknologiaa, jolla usein pieniä ja matalalla lentäviä drooneja voidaan ylipäätään havaita.

Droonien kustannustehokas torjunta on ollut viime vuosien kuumin sotilasteknologinen ongelma.

Shaded-droonien arvioidaan maksavan vain jopa alle 20 000 euroa kappaleelta. Näin ollen niiden torjuminen varsinkin ohjuksilla, jotka tyypillisesti maksavat miljoonia, on todella kallista ja pitkän päälle kestämätön ratkaisu.

Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan Trumpin hallinto on myöntänyt suljettujen ovien takana, että Ukrainan Shahed-droonit ovat merkittävä haaste, eikä niitä kaikki pystytä torjumaan.

Iran on tehnyt lukuisia tuhoisia hyökkäyksiä drooneilla ja ohjuksilla sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan 28. helmikuuta.

Iranin kohteina ovat olleet sekä sotilas- että siviilikohteet. Hyökkäykset ovat osuneet myös amerikkalaisiin sotilastukikohtiin, joita on Lähi-idässä runsaasti.

Perjantaina Yhdysvallat sanoi lähettävänsä Lähi-itään omia Shahed-torjuntajärjestelmiään. Axioksen yhdysvaltalaislähteen mukaan vastaus Iranin drooneihin on ollut tähän mennessä "pettymys".

Halpojen Shahed-droonien uskotaan aiheuttaneen ainakin osan Yhdysvaltojen asevoimien sodassa kärsimistä henkilöstötappioista.

Pentagon on kertonut seitsemän amerikkalaissotilaan kuolleen ja yli 140 haavoittuneen.

