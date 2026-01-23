YK:n edustajan mukaan mielenosoituksissa on kuollut yli 5 000 ihmistä. Amnestyn mukaan tapettuja mielenosoittajia on haudattu joukkohautoihin.

Yhdysvaltojen "massiivinen laivasto" on matkalla kohti Irania, sanoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump.

Trumpin mukaan laivasto siirtyy kohti Irania "varmuuden vuoksi". Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN.

– Toivottavasti mitään ei tapahdu, mutta seuraamme heitä (Iranin hallintoa) hyvin tarkasti, Trump sanoi.

Kyse on tiettävästi USS Abraham Lincoln -lentotukialuksen johtamasta lentotukialusosastosta, johon kuuluu useita laivoja, kymmeniä lentokoneita ja tuhansia sotilaita.

Iranin tukahdutetuissa mielenosoituksissa kuoli viime viikkojen aikana tuhansia mielenosoittajia.

Iran on myöntänyt yli 3 000 kansalaisensa kuolleen mielenosoituksissa. Todellinen kuolleiden lukumäärä on luotettavien tietojen valossa "paljon korkeampi", sanoi YK:n ihmisoikeuskomissaari Volker Turk perjantaina.

Myös esimerkiksi yhdysvaltalainen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Activists News Agency arvioi kuolleita olevan enemmän kuin Iran myöntää. Ihmisoikeusjärjestö sanoo heillä olevan tiedossa 4 560 kuollutta.

YK:n erityisraportoijan Mai Saton mukaan luku on vähintään 5 000.

– Sairaalatyöntekijän mukaan sotilaat ovat suorittaneet joukkohautaamisia ilmoittamatta niistä kuolleiden omaisille, ihmisoikeusjärjestö Amnesty kirjoittaa tiedotteessa.

Kansainväliset mediat eivät ole pystyneet vahvistamaan minkään tahon antamia kuolinlukuja.

Amnestyn mukaan Iranin armeija on pidättänyt tuhansia mielenosoittajia, joita on kidutettu ja joille on tehty seksuaaliväkivaltaa.

Lisäksi pidätettyjen omaisia on Amnestyn mukaan "järjestelmällisesti peloteltu ja painostettu".

YK:n Turk vetosikin Iranin hallintoon, että se harkitsisi uudelleen, perääntyisi ja lopettaisi "brutaalin sorron". Iranin hallinto ei ole osoittanut millään lailla olevansa halukas luopumaan vallasta.

Amnesty: Iran peittelee rikoksiaan

YK:n ihmisoikeuskomissaari kuvaili mielenosoittajien kohtaamaa väkivaltaa pahimmaksi sitten vuoden 1979, jolloin Irania yhä hallitseva teokraattinen hallinto nousi maan johtoon vallankumouksen myötä.

Amnestyn mukaan Iranin hallinto pyrkii nyt "hiljentämään ihmisiä massapidätysten ja kokoontumiskieltojen avulla".

Iranissa internetyhteydet ovat olleet poikki 8. tammikuuta lähtien eli yli kaksi viikkoa. Lisäksi maassa on yöllä ulkonaliikkumiskielto, Amnesty kertoo.

– Internet-sulun jatkamisella he eristävät tietoisesti yli 90 miljoonaa ihmistä muusta maailmasta peitelläkseen rikoksensa ja välttyäkseen vastuulta", sanoo Amnestyn tiedotteessa Diana Eltahawy, joka on järjestön Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueiden varajohtaja.

Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei on syyttänyt Yhdysvaltoja ja Israelia mielenosoitusten lietsomisesta ja väittänyt myös presidentti Trumpin "henkilökohtaisesti osallistuneen" kansan villitsemiseen.

Useaan kertaan Irania uhannut Trump on väittänyt estäneensä yli 800 mielenosoittajan hirttämisen.

Asiantuntijoiden mukaan Iranin kansannousun taustalla on kansalaisten romahtanut elintaso ja maan ylipäätään surkea taloustilanne, jota epäonnistunut ulkopolitiikka sekä Israelia vastaan käyty 12 päivän sota ovat vauhdittaneet.

Iranin ihmisoikeusneuvosto kokoontuu tänään käsittelemään Iranin tilannetta.

