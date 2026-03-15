Supon katsauksen yhden osion vanhentuminen kertoo olennaisen ajastamme, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
Suomen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu suojelupoliisi eli Supo reagoi nopeasti sotaan Iranissa ja sen mahdollisiin seuraamuksiin terrorismissa.
Ainakin, jos uskoo Supoa itseään. Tiedustelupalvelu sanoo jo huomioineensa "Iranin konfliktin mahdolliset vaikutukset kansallisessa terrorismin uhka-arviossa". Uhkataso pysyi ennen ja jälkeen sodan kohdassa 3/5. Se on siis kohonnut.
Yhdeltä osin Supon maanantaina julkaisema kansallisen turvallisuuden katsaus ehti kuitenkin jo dramaattisesti vanhentua.
Supo nimittäin viestitti ennen raportin julkaisua, ettei "Iraniin kohdistuneita iskuja ja niiden kostoiskuja" ole huomioitu Lähi-itää käsittelevässä osiossa. Katsaus kun oli painettu ennen Lähi-idän sodan syttymistä.
Supon profeettamaisuutta tai todennäköisemmin ammattitaitoa osoittaa, että tiedustelupalvelu silti varoitti katsauksessaan Iranista ensimmäistä kertaa kansallisen terrorismin uhka-arviossaan.
Iranin sodan alkamisen jälkeen eri puolilla maailmaa onkin tapahtunut Iraniin yhdistettyjä räjähdyksiä ja ammuskeluja, muun muassa Norjassa.