Ainakin, jos uskoo Supoa itseään. Tiedustelupalvelu sanoo jo huomioineensa "Iranin konfliktin mahdolliset vaikutukset kansallisessa terrorismin uhka-arviossa". Uhkataso pysyi ennen ja jälkeen sodan kohdassa 3/5. Se on siis kohonnut.

Vierastan ajatusta poikkeuksellisesta ajasta. Syynä on se, että sellainen on tapana julistaa vähän väliä todella ohuin perusteluin. Jos nyt joku haluaa puhua poikkeuksellisesta ajasta, en sitä välittömästi vastusta.



Se, että tällaisessa ajassa tiedusteluraportin yksi osio vähän vanhenee, osoittaa lähinnä, kuinka tärkeää erilaisten arvioiden laatiminen ja jatkuva päivittäminen on.



Poikkeuksellisena aikana on pakko pysyä kartalla siitä, mitä maailmalla tapahtuu ja miten se Suomeen vaikuttaa. Tässä maailmassa selviytyminen ei onnistu ilman ymmärrystä, asiantuntemusta ja rohkeutta korjata mönkään menneitä tai vanhentuneita arvioita.