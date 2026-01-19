Ex-ulkoministeri uskoo, että Yhdysvallat ei pärjäisi ilman liittolaisia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Suomea ja seitsemää muuta Grönlantiin sotilasedustajia lähettänyttä maata korkeammilla tuontitulleilla siihen asti, että Grönlanti siirtyy Yhdysvaltain haltuun.

Tekikö Suomi virheen tukeutuessaan Trumpin Yhdysvaltoihin? Entinen ulkoministeri, kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) arvioi kriisiä Asian ytimessä -ohjelmassa.

– En vielä tekisi lopullisia johtopäätöksiä, enkä rupeaisi veikkaamaan Naton kuolemaa, koska Nato on niin tärkeä organisaatio, jopa niin, että Yhdysvallat ei ole niin painokkaasti siinä mukana.

Tilannetta mutkistaa yhä Suomen ja Yhdysvaltojen välille vuonna 2024 solmittu puolustusyhteistyösopimus (DCA), jonka tavoitteena on sujuvoittaa maiden yhteistoimintaa kaikissa turvallisuustilanteissa.

Voiko Yhdysvaltoihin luottaa?

Haavistolta kysyttiin myös, voiko Suomi luottaa siihen, että Yhdysvallat pitää sovituista asioista kiinni.

– Kiinnostavaa on, että kun puhuu sotilaiden kanssa, niin he toteavat, että kaikki mitä Yhdysvallat on luvannut – harjoitukset ja kaikki järjestelmät, mitä sotilailla on tiedonvaihtoon – toimii normaalisti.

Haaviston tiedon mukaan kokemus on sama muualla Euroopassa.

– Yhdysvallatkin tarvitsee liittolaisia. Ollaan nähty Afganistanin tilanne, Irakin tilanne. Yhdysvalloilla on monta rautaa tulessa: Lähi-itä, Iran, Venezuela, ehkä jonain päivänä Kuuba.

– En usko, että Yhdysvallat kaikista kriiseistä ja haasteista selviää yksin, vaan se tarvitsee myös liittolaisia, ja tulee sekin päivä, jolloin nähdään se.

Haavisto uskoo, että Trumpin taustajoukoissa on ihmisiä, jotka näkevät eurooppalaisen yhteistyön arvon.

– Mutta tietysti tämä retoriikka on välillä aika kovan tuntuista.

Sujuvampi yhteistyö

Haavisto sanoo, että liittolaisten pitäisi pystyä toimimaan sujuvammin yhdessä.

– Ei pitäisi olla kiukuttelua, ei pitäisi olla mielen pahoittamista.

Asian ytimessä -juontaja Jesse Kamras nosti keskustelussa esiin sen, että Trump kertoo kirjeessään Norjan pääministeri Jonas Gahr Störelle, että hän ei aio edetä Grönlannin suhteen vain rauhanomaisesti, koska ei saanut Nobelin rauhanpalkintoa.

– Siinä on näitä elementtejä, jotka tuntuvat pikkumaisilta, Haavisto kommentoi.

Katso koko Asian ytimessä -jakso MTV Katsomossa.