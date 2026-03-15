Kotkassa Kaakkois-Suomessa vietettiin lauantaina harvinaislaatuisia juhlallisuuksia, kun vuonna 1976 syntyneet ankeriaat täyttävät pyöreitä.
Kotkan Maretariumissa elää ainutlaatuinen kymmenen ankeriaan populaatio.
Kalat syntyivät vuonna 1976 ja ne täyttävät tänä vuonna 50 vuotta. Juhlapäivää vietettiin eilen lauantaina.
Syntymäpäiväsankarit ovat noin 120 senttiä pitkiä ja noin kolmikiloisia.
Lue myös: Harva tietää uudesta kalastajien ilmoitusvelvollisuudesta
2019 koettiin maailman sensaatio
Maretariumin toimitusjohtaja, limnologi Sari Saukkonen kertoo MTV Uutisille, että nyt juhlaa viettävät ankeriaat, kuten muutkin Euroopan ankeriaat, ovat syntyneet kaukana Euroopasta, yli 6 000 kilometrin päässä Keski-Atlantilla Sargassomerellä.
– Lapsuutensa ja nuoruutensa ne ovat viettänet Lahden Vesijärvessä, ja yli 20 viime vuotta ne ovat kasvaneet Maretariumissa, Saukkonen selvittää.
Lue myös juttu vuodelta 2022: Ankeriaan kalastuskielto voimaan ensi maanantaina
Vuonna 2019 yksi Kotkan ankeriaista aiheutti maailmanluokan sensaation, kun se kypsytti mätimunat spontaanisti Maretarumin altaassa.
– Tämä oli maailman ihme.
Kyseessä oli maailman ensimmäinen tapaus koskaan ankeriaan kutualueen, Sargassomeren, ulkopuolella.
Lue myös juttu vuodelta 2019: Kotkalaisessa akvaariotalossa iloinen mätimysteeri – äärimmäisen uhanalaisen ankeriaan mätiä saatiin ensimmäistä kertaa luonnollisesti Euroopassa
Mystinen tuijottaja
Suomen ja koko Euroopan ankeriaskannat ovat pienentyneet voimakkaasti 1970-luvulta lähtien.
Ankerias luokitellaan nykyisin äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi.
Suomessa ankerias on maan pitkäikäisin kala. Vanhimmat Suomen luonnosta löydetyt ankeriaat ovat olleet 72-vuotiaita.
Lue myös: Sadat vapaaehtoiset kerääntyvät etsimään Loch Nessin hirviötä Skotlannissa
Ankeriaan elämänkiertoon liittyy vielä paljon tutkijoillekin selvitettävää.
Maretarium on parhaillaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa mukana kansainvälisessä 22 eri maan tutkijoiden kanssa toteutettavassa tutkimushankkeessa, jossa pyritään selvittämään ankeriaan lisääntymiseen ja ankeriaanpoikasten elinvoimaan liittyvät tekijät.
Jokainen oma persoonansa
Sari Saukkosen mukaan kaikki Maretariumin ankeriaat ovat omia persoonallisuuksiaan.
Maretariumin henkilökunta on antanut juhlapäivän kunniaksi jokaiselle syntymäpäiväsankarille leikkimielisen luonnekuvauksen.
– Etenkin vanhat kalat on helppo erottaa toisistaan. Esimerkiksi Kyylä seuraa mielellään naapurialtaan sieraintokkojen puuhia. Yökyöpeli taas touhuaa kaiket yöt, Saukkonen kertoo.
Juhlapäivän kävijät saavat pohtia, mikä 50-vuotiaista ankeriaista olisi luonteeltaan itseä muistuttava.
– Voi olla, että monelle vastaava ankeriastyyppi on altaan perustyyppi, joka vaikuttaa siltä, että 50 on hyvä ikä, kiva kun on kavereita ja kaikki on ok.
Lue myös: Japanilaisakvaariolla yllättävä huoli: Pelkää ruohoankeriaiden unohtavan ihmisten olemassaolon – toivoo kaloille videopuheluita
Mikä ankeriastyyppi sinä olet?
• Jöröttäjä: minun asiani eivät kuulu muille, pärjään mainiosti näin
• Pystykuono: vähän olen keskimääräistä 50-vuotiasta parempi vähän kaikessa
• Kyylä: naapureiden asiat kiinnostavat
• Toispuolisilmä: pientä remppaa on jo ollut, mutta hyvin menee
• Jäykkäjöpöttäjä: turha hätäillä asioiden perään
• Lommo: olen kovia kokenut, monessa on jo tullut oltua mukana
• Perustyyppi: 50 on hyvä ikä, kiva kun on kavereita ja kaikki ok
• Lähtövalmis: koko ajan on joku reissu mielessä
• Linssilude: haluan näkyä ja tykkään esiintyä
• Yökyöpeli: kaikki hauska alkaa vasta, kun tulee ilta.