Ukraina ei halua menettää Yhdysvaltain tukea Iranin sodan takia, sanoi maan presidentti Volodymyr Zelenskyi lausunnossaan.
Zelenskyin mukaan Ukraina osoittaa halukkuutensa auttaa Yhdysvaltoja ja liittolaismaita Lähi-idässä jakamalla omaa drooneihin liittyvää osaamistaan.
Presidentti sanoi tiedostavansa, että amerikkalaiset ovat tällä hetkellä epäilemättä uppoutuneita Lähi-idän tilanteeseen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli Zelenskyiä lauantaina paikallista aikaa NBC Newsin haastattelussa ja sanoi tämän olevan vaikeampi kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin Ukrainan sodan päättämiseen tähtäävissä neuvotteluissa.
Sunnuntaisessa kommentissaan Zelenskyi sanoi myös Ukrainan olevan valmis työskentelemään jokaisen Unkarin johtajan kanssa, joka ei ole Venäjän liittolainen.