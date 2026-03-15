Trumpin erikoinen kiintymys Florsheim-kenkiin | MTV Uutiset





Ministerin kengistä tuli pilkan kohde – sisäpiiri Trumpin pakkomielteestä: "Pelkäävät olla käyttämättä niitä" Trump, Vance ja Rubio tapaamassa Saksan liittokansleria Friedrich Merziä Valkoisessa talossa maaliskuun alussa. Ihmisten huomio on kiinnittynyt Vancen ja Rubion kenkiin. Kay Nietfeld/dpa/Alamy Live News Julkaistu 15.03.2026 14:46 Hanna Vaittinen hanna.vaittinen@mtv.fi Trumpin kiintymys tiettyyn kenkämalliin on noussut kansainväliseksi uutiseksi. Se on kuitenkin saattanut hänen hallintonsa myös pilkan kohteeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jaellut hallintonsa miespuolisille virkailijoille ja ministereille uusia kenkiä, erityisesti Florsheim-yhtiön oxford-mallia. Kyseiset kengät löytyvät nyt ainakin varapresidentiltä J. D. Vancelta, puolustusministeri Pete Hegsethiltä ja ulkoministeri Marco Rubiolta. Keskihintainen klassinen kenkämalli ei herätä erityistä huomiota, mutta ne nousivat otsikoihin ja sosiaalisen median meemikuviin, kun kuva Rubiosta silmiinpistävästi liian suurissa kengissä alkoi kiertää internetissä. Rubio joutui välittömästi pilkan kohteeksi, kun ihmiset pohtivat, eikö ulkoministeri uskaltanut kyseenalaista pomonsa kenkävalintaa. – Miten nykyaikainen miespoliitikko pysyy presidentti Trumpin lähipiirissä? Ilmeisesti vaihtamalla arvokkuutensa huonosti istuviin puvunkenkiin, kirjoittaa muun muassa muotilehti

Vogue

.

– No, jos Rubio ei uskalla edes kertoa pomolleen, että tämän antamat kengät ovat liian suuret vaan jatkaa niiden käyttämistä, voin vain kuvitella, millainen ilmapiiri siellä vallitsee ja kuinka suuri pelko on puhua sanaakaan Trumpin mahdottomia poliittisia seikkailuja ja tempauksia vastaan, pohti ukrainalainen toimittaja Illia Ponomarenko X:ssä.

Trump kommentoi ministeriensä kenkiä

Wall Street Journal (WSJ) uutisoi maaliskuun alussa presidentin olevan "pakkomielteisen ihastunut" kyseisiin Florsheimin kenkiin.

Varapresidentti Vance kertoi WSJ:lle, että Trump katsoi Vancen ja Rubion jalkoihin ja totesi heidän käyttävän "huonoja kenkiä". Hän selasi samalla kenkäkatalogia ja kysyi heidän kengänkokojaan.

Vancen mukaan Trump oli todennut, että "miehestä voi päätellä paljon hänen kenkiensä perusteella".

Useat lähteet kertovat, että Trump on alkanut lahjoittaa Florsheim‑kenkiä ministereille, virkamiehille ja kunniavieraille. Lahjoituksista on tullut niin yleisiä, että monet kokevat painetta käyttää kenkiä hänen seurassaan.

– Se on naurettavaa, koska kaikki pelkäävät olla käyttämättä niitä, eräs Valkoisen talon virkamies totesi WSJ:lle.

Maskuliinista kilvoittelua

Liian suurten kenkien koomisen ulkonäön lisäksi kenkäkohu mukailee Trumpin hallinnon maskuliinisuuden korostamista.

Kengän koon on uskottu heijastelevan miehen fyysistä kokoa, vaikka tutkimusten mukaan kengän koolla ja esimerkiksi sukupuolielimen koolla ei ole mitään yhteyttä.

CNN muistuttaa, että Rubio ja Trump pilkkasivat toisiaan käsien koosta vuoden 2016 esivaalikampanjan aikana, ja nyt yksi ruumiinosa korvaa toisen ja symboloi yleisesti maskuliinisuutta.

Jos taas kyseiseltä kenkäfirmalta kysytään, he vaikuttavat toivoneen presidentiltä erilaisia toimia bisneksensä vauhdittamiseen.

Kenkiä valmistavan Florsheim-yhtiön omistaja Weyco Group on nimittäin haastanut Trumpin hallinnon joulukuussa oikeuteen tullimaksuista, joita presidentti on määrännyt toisella kaudellaan.

