Trumpin kiintymys tiettyyn kenkämalliin on noussut kansainväliseksi uutiseksi. Se on kuitenkin saattanut hänen hallintonsa myös pilkan kohteeksi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jaellut hallintonsa miespuolisille virkailijoille ja ministereille uusia kenkiä, erityisesti Florsheim-yhtiön oxford-mallia.
Kyseiset kengät löytyvät nyt ainakin varapresidentiltä J. D. Vancelta, puolustusministeri Pete Hegsethiltä ja ulkoministeri Marco Rubiolta.
Keskihintainen klassinen kenkämalli ei herätä erityistä huomiota, mutta ne nousivat otsikoihin ja sosiaalisen median meemikuviin, kun kuva Rubiosta silmiinpistävästi liian suurissa kengissä alkoi kiertää internetissä.
Rubio joutui välittömästi pilkan kohteeksi, kun ihmiset pohtivat, eikö ulkoministeri uskaltanut kyseenalaista pomonsa kenkävalintaa.
– Miten nykyaikainen miespoliitikko pysyy presidentti Trumpin lähipiirissä? Ilmeisesti vaihtamalla arvokkuutensa huonosti istuviin puvunkenkiin, kirjoittaa muun muassa muotilehti