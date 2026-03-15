Ilkka Herola sijoittui neljänneksi yhdistetyn maailmancupkauden päätöskilpailussa Oslon Holmenkollenilla.
Herola lähti mäkiosuuden jälkeen hiihtoon seitsemänneltä sijalta. Suomalainen olympiamitalisti kiri mukaan palkintopallitaisteluun, mutta taipui lopulta Norjan Einar Lurås Oftebrolle loppukirissä.
Kisan voittoon hiihti Itävallan Johannes Lamparter ennen Jens Lurås Ofrebrota. Herolalla eroa voittajaan kertyi 56,2 sekuntia.
Suomen Otto Niittykoski oli komeasti viides. Kyseessä on 25-vuotiaan suomalaisen uran paras sijoitus maailmancupissa. Niittykoski hyppäsi mäkiosuudella peräti kolmanneksi.
Eero Hirvonen oli kisan 13:s, Herman Happonen 25:s ja Wille Karhumaa 32:s.