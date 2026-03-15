Laskija kuoli rinteessä Himoksella perjantaina.
Jämsän Himoksella laskettelurinteessä perjantaina kuollut mies oli noin 50-vuotias Viron kansalainen. Asian vahvistaa MTV Uutisille rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari Sisä-Suomen poliisista.
Asiasta uutisoi aiemmin Keskisuomalainen.
Onnettomuus tapahtui laskettelurinteiden välisellä siirtymäreitillä.
Mies oli ajautunut reitin vieressä olevalle kallioleikkaukselle, ja osunut siihen saaden kuolemaan johtaneet vammat, Sisä-Suomen poliisi kertoo.
Miehellä oli laskettelukypärä päässään.
Poliisi kertoi aiemmin, että miestä elvytettiin paikan päällä tuloksetta.
Himoksen hiihtokeskus kertoo pitävänsä menehtyneen henkilön muistoksi hiljaisen hetken sunnuntaina rinteiden sulkemisaikaan kello 17.00.
Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuolemansyyntutkintana, eikä asiassa epäillä rikosta.