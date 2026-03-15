Suomi ei halua alueelleen ydinaseita, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Orpo toisti kantansa asiassa tänään Oslossa Pohjoismaiden ja Kanadan pääministerien tapaamisessa.



Hallitus on poistamassa kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle rauhan aikana.



Muiden Pohjoismaiden pääministereiden mukaan mailla ei ole suunnitelmia muuttaa ydinasepolitiikkaansa, vaan ne nojaavat Naton ydinasepelotteeseen.



Ranska kertoi maaliskuun alussa tekevänsä yhteistyötä muuan muassa Ruotsin ja Tanskan kanssa ydinpelotteen kasvattamisessa.



Ministerien mukaan yhteistyö Ranskan kanssa on tervetullutta.

Norja: Yhdysvaltojen uhkauksia ei voi hyväksyä

Yhdysvaltojen uhkauksia Tanskaa ja Kanadaa vastaan ei voi hyväksyä, sanoo Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe.



Störe kommentoi maiden välisiä suhteita tänään Oslossa.



Stören mukaan uhkailua ei voi hyväksyä etenkään liittolaisten kesken.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut liittää Tanskalle kuuluvan Grönlannin osaksi Yhdysvaltoja. Trump on myös sanonut haluavansa liittää Kanadan Yhdysvaltoihin.

Norjan isännöimässä kokouksessa käsitellään muun muassa arktisen alueen turvallisuuskysymyksiä, tuen jatkamista Ukrainalle ja muita ajankohtaisia kansainvälisiä asioita.