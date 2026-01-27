Iranin hallinto peittelee mielenosoittajien järjestelmällistä tappamista, uutisoi The Guardian.

Sanomalehti The Guardianin mukaan Iranin mielenosoituksissa on saattanut kuolla jopa yli 30 000 ihmistä.

The Guardian selvitti tapettujen määrää haastattelemalla muun muassa Iranissa työskenteleviä lääkäreitä ja hautausmaiden työntekijöitä.

Iranin ruumishuoneista, hautausmailta ja sairaaloista saadut todistukset paljastavat viranomaisten yhteiset ponnistelut todellisen uhrien määrän salaamiseksi. Ruumiita on kuljetettu jopa jäätelöautoissa ja liharekoissa, kuolleita haudataan kiireesti kasoihin ja satoja ruumiita on ilmeisesti kadonnut Iranin oikeuslääketieteellisistä laitoksista.

Vaikka lääketieteellinen henkilökunta yrittää jakaa tietojaan, monet pelkäävät, että todellista kuolleiden määrää ei välttämättä koskaan saada selville, koska viranomaiset ovat järjestäneet kansallisen kampanjan kuolleiden määrän peittämiseksi.

Joulukuun lopulla taloushuolista puhjenneet mielenosotiukset levisivät koko Irania koetelleeksi protestiliikkeeksi, joka vaati loppua maan teokraattiselle hallinnolle. Suuria mielenosoituksia seurasi hallinnon väkivaltakoneiston ankara vastaisku.

"He ovat murhanneet joukoittain"

Lehti haastatteli kahta lääkäriä, joiden nimet on muutettu heidän henkilöllisyytensä suojaamiseksi. Toinen lääkäreistä itki kuvaillessaan lääkäreiden dokumentoimaa väkivaltaa.

– Lääketieteelliseltä kannalta tarkasteltuna havaitsemamme vammat osoittavat rajatonta julmuutta – sekä laajuudeltaan että menetelmiltään, hän sanoo.

Toinen Teheranissa työskentelevä lääkäri kertoo The Guardianille näin:

– Olen psykologisen romahduksen partaalla. He ovat murhanneet ihmisiä joukoittain. Kukaan ei voi kuvitella sitä... Näin vain verta, verta ja verta.

The Guardianin haastattelemat lääkärit ja ruumishuoneiden työntekijät ovat sitä mieltä, että Iranin hallinto on tappanut ja haavoittanut mielenosoittajia järjestelmällisesti. Uhrien vammat viittaavat tarkoitukselliseen tappamiseen eivätkä sattumanvaraiseen ammuskeluun.