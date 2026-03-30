Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan epäsäännöllinen nukkumaanmenoaika keski-iässä voi ennustaa kohonnutta sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Oulun yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että suuret vaihtelut nukkumaanmenoajassa lisäävät riskiä vakaville sydäntapahtumille. Riski on koholla erityisesti alle kahdeksan tuntia nukkuvilla.

Vakavilla sydän- ja verisuonitapahtumilla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa erikoissairaanhoidossa hoidettuja sairauksia, kuten sydäninfarktia tai aivoinfarktia.

Verrattuna säännöllisesti nukkuviin epäsäännöllisesti nukkuvilla riski oli noin kaksinkertainen. Heräämisajan epäsäännöllisyys ei kuitenkaan ollut yhteydessä sydäntapahtumiin.

– Myös aiemmissa tutkimuksissa epäsäännöllinen unirytmi on liitetty sydänterveyden riskeihin, mutta nyt tarkastelimme ensimmäistä kertaa erikseen nukkumaanmenon, heräämisen ja unijakson keskipisteen vaihtelua sekä niiden itsenäisiä yhteyksiä vakaviin sydäntapahtumiin, Oulun yliopiston tutkijatohtori Laura Nauha sanoo tiedotteessa.

Nukkumaanmenon ajankohdan säännöllisyys tärkeää

Unen pituus ja ajoitus arvioitiin aktiivisuusmittarilla mitatun vuoteessaoloajan perusteella.