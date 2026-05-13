Alkoholivarkauksien määrä on kasvanut niin paljon, että kaupat ja Alko ovat joutuneet siirtämään juomia lukittaviin tiloihin. Ongelma on pahentunut entisestään viimeisen vuoden aikana. Yhtenä syynä yleistyneisiin varkauksiin pidetään lisääntynyttä huumeiden käyttöä, jota rahoitetaan varastamalla.

Helsingin Vuosaaren Alepassa alkoholijuomat löytyvät lukittavasta juomahuoneesta.

– Alkoholivarkaudet on aika paljon lisääntyneet viimeisen vuoden aikana ja haluamme tehdä tällaisia ratkaisuja, jotka vähentävät sitä hävikkiä ja ilman muuta henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi, perustelee HOK-Elannon yritysturvallisuuspäällikkö Sami Savolainen.

Lukittavat juomahuoneet yleistyvät Alepoissa

Lukittava juomahuone on nyt neljässä pääkaupunkiseudun myymälässä ja lukittava juomakaappi tai hylly jo puolessa ketjun myymälöistä.

Ja lisää aiotaan rakentaa. Ensi vuoden aikana tullaan tekemään noin kymmenen uudistusta, ja uusiin Alepohin ratkaisu tulee lähtökohtaisesti.

– Ja sitten remonttitarpeiden mukaan tulee olemaan jompikumpi ratkaisu kaikissa Alepoissa, toteaa Savolainen.

Juomahuoneen saa lukkoon nappia painamalla. Varkaita ei kuitenkaan ole tarkoitus lukita kaappiin vaan tarvittaessa sulkea juomahuone jo etukäteen.

– Meillä on henkilökunnan turvallisuus etusijalla, eikä me lähdetä sulkemaan ovia kenenkään sisällä ollessa. Esimerkkinä voi olla se, että henkilökunta näkee selkeästi päihtyneitä henkilöitä, jotka ovat henkilökunnan mielestä selkeästi anastamistarkoituksessa, niin silloin ne laitetaan kiinni, sanoo Savolainen.

Helsingin Vuosaaren Alepassa alkoholijuomat on sijoitettu on lukittavaan juomahuoneeseen.