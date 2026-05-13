Tappara voitti Suomen mestaruuden kaudella 2025-2026. Se kukisti seitsemännessä finaalissa KooKoon maalein 2-1. Juhlahumu käynnistyi räväkästi, kun mestaruuspokaalista irtosi päällimmäinen osa.
Pokaali kiersi pelaajalta pelaajalle, kunnes Kristian Tanuksen nostaessa sitä, irtosi pokaalin kuppiosa ja putosi jäälle. Kasperi Simontaival lähti hakemaan osaa Eetu Tuulolan nostaessa loppua pokaalia. Kaksikko sai lopulta laitettua osan ainakin hetkellisesti kiinni.
Mestaruus oli Tapparalle jo neljäs viiteen vuoteen.
