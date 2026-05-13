Jääkiekon SM-liigan kausi huipentui keskiviikkona Tapparan ja KooKoon välillä pelattuun seitsemänteen finaaliin. Tappara vei seitsemännen finaalin 2-1-lukemin ja voitti mestaruuden. MTV Urheilun ottelustudio nosti esille toisella erätauolla omat valintansa pudotuspelien tähdistökentälliseen.

Mukana kentällisessä on neljä KooKoon ja kaksi Tapparan pelaajaa. Kuusikkoon mahtuivat Tapparasta pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi valittu puolustaja Joni Tuulola ja tehot 4+6=10 kymmeneen otteluun tehnyt Kristian Tanus sekä KooKoosta pudotuspelien pistepörssin voittanut KooKoon Veeti Miettinen, pistepörssin kolmonen Miska Siikonen, tehokkain puolustaja Jimi Suomi sekä maalivahdiksi Eetu Randelin.

– Ei olisi Tappara finaaleissa ilman Kristian Tanusta. Otti Ilvestä vastaan joukkueen reppuselkään, kun huudeltiin, että kuka ottaa maalintekovastuuta ja on sellainen taistelija, joka heittää koko sielunsa ja sydämensä jäälle. Siihen vielä ilmiömäiset hyökkäyspään taidot ja pelinlukutaidon, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin totesi.

