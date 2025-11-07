Juuri nyt Avaa

Kanervisto kuitenkin huomauttaa, että ulkona on aina enemmän valoa kuin sisätiloissa, joten paras tapa piristyä on liikkua aamulla tai aamupäivällä luonnonvalossa, jopa harmaana päivänä. Luonnonvalo tukee sisäisen kellon toimintaa.

– Unilääkärinä tietysti sanon, että nukkuu riittävästi. Hirveän iso osa väestä menee jatkuvassa univajeessa, mikä tekee sen, että heräämme tosi väsyneenä. Tämä pimeys vielä lisää sitä väsyneisyyttä, niin sitten meillä on aamuisin aika vaikea päästä käyntiin, Terveystalon unilääkäri Janne Kanervisto sanoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Synkän harmaat marraskuun aamut eivät tee heräämistä helpoksi. Miten mielen saisi virkeäksi, vaikka ulkona on herätessä vielä pilkkopimeää?

"Antaa aivoille signaalin, että päivä alkaa"

Jos aamuinen ulkoiluhetki ei onnistu, kirkasvalolamppu on hyvä keino saada silmät aukeamaan. Kirkasvalolamppujen valoteho on huomattavasti peruskotivalaistusta korkeampi. Mutta mitä käytöstä pitää tietää?

– Sitä pitäisi käyttää mahdollisimman pian heräämisen jälkeen. Se antaa aivoille signaalin, että päivä alkaa tästä, lopettaa meidän oman melatoniinin tuotannon ja antaa aivoille selkeän signaalin, että nyt yö vaihtuu päiväksi.