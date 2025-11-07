Kirkasvalolamppu voi helpottaa marraskuun pimeitä aamuja. Mutta miten sitä käytetään oikein?
Synkän harmaat marraskuun aamut eivät tee heräämistä helpoksi. Miten mielen saisi virkeäksi, vaikka ulkona on herätessä vielä pilkkopimeää?
– Unilääkärinä tietysti sanon, että nukkuu riittävästi. Hirveän iso osa väestä menee jatkuvassa univajeessa, mikä tekee sen, että heräämme tosi väsyneenä. Tämä pimeys vielä lisää sitä väsyneisyyttä, niin sitten meillä on aamuisin aika vaikea päästä käyntiin, Terveystalon unilääkäri Janne Kanervisto sanoo Huomenta Suomen haastattelussa.
Riittävän unen lisäksi on tärkeää huolehtia valon saannista, esimerkiksi kirkasvalolampun avulla.
– Kirkasvalolamppu voi tuoda lisäenergiaa.
Kanervisto kuitenkin huomauttaa, että ulkona on aina enemmän valoa kuin sisätiloissa, joten paras tapa piristyä on liikkua aamulla tai aamupäivällä luonnonvalossa, jopa harmaana päivänä. Luonnonvalo tukee sisäisen kellon toimintaa.