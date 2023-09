Tutkimus: Iltavirkuilla korkeampi diabetesriski kuin aamuihmisillä

Yökyöpeleiksi itsensä määrittävillä on todennäköisemmin tapoja, jotka kasvattavat diabetesriskiä.

Tutkimuksen mukaan henkilöillä, jotka sekä menevät nukkumaan että heräävät myöhään, on 19 prosenttia suurempi riski diabeteksen kehittymiseen senkin jälkeen, kun elämäntapatekijät otetaan huomioon, kertoo CNN . Tutkimus julkaistiin Annals of Internal Medicine -lehdessä.

Jokaisella ihmisellä on kronotyyppi

Tutkimusta tehneen Tianyi Huangin mukaan kaikilla ihmisillä on vuorokausirytmi, jota on usein vaikeaa muuttaa. Rytmistä voidaan puhua vuorokausityyppinä eli kronotyyppinä. Se on osittain geenien määrittämä.