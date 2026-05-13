Kreikka kilpailee viisufinaalissa lauantaina.
Kreikan viisuedustajalla Akylasilla on ilmennyt selkäongelmia. Kreikan delegaatiosta vahvistetaan asia MTV Uutisille.
– Akylasilla on pientä selkäkipua, mutta hän tulee olemaan kunnossa finaalissa, delegaatiosta kommentoidaan MTV:lle.
Akylas osallistui Wiwibloggsin järjestämään tapahtumaan kivusta huolimatta. Hän jätti tapahtumassa kuitenkin väliin kuvaushetken.
– Meidän pitää suojella hänen selkäänsä, tapahtuman haastattelija sanoo videolla.
Akylas pahoittelee tilannetta.
– Selkäni on kipeä, Akylas kommentoi yleisön edessä.
Esitykseen luvassa viilauksia
Kreikan delegaation mukaan artisti ei voinut jättää väliin Wiwibloggsin tapahtumaa, vaikka hänen selkänsä oli kipeä.
Kreikan viisuedustaja nousee seuraavan kerran lavalle perjantaina. Viisufinalisteilla on sekä medialle suunnattu harjoitus että myös jury-show, jossa raadit arvioivat esitykset.
Artistin esitys on vauhdikas ja se sisältää muun muassa potkulaudalla ajoa, tanssia ja tankoa pitkin laskeutumista.
– Akylas on varma, että hän on valmis finaaliin, Kreikan delegaatiosta kerrotaan.
Akylas kertoi keskiviikkona MTV Uutisille, että esityksessä nähdään pieniä muutoksia semifinaaliin verrattuna. Artisti vihjaili että esitykseen tulee jotain lisää ja hänellä on muutama liike, jota hän haluaa hioa.
Suomen Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta pidetään ennakkosuosikkeina Wienin Euroviisuissa. Vedonlyöntitilasoissa hopeasijalla on Kreikan Akylas, joka kilpailee kappaleellaan Ferto. MTV:n viisutoimittajat arvioivat, että tänä vuonna Euroviisuissa nähdään Suomen ja Kreikan kamppailu.