Väsyttääkö päivisin? Tutkimus havaitsi mahdollisen syypään ruokavaliossa

Ruokavaliomuutoksilla saatat nukkua paremmin, uusi tutkimus väittää.

Ainakin joka kolmas aikuinen kärsii vuoden aikana unettomuuden oireista ja joka kymmenes on kärsinyt niistä pitkäkestoisesti vähintään kuukauden ajan, kertoo Terveyskirjasto.

Univaje aiheuttaa väsymystä, jonka seurauksena muun muassa keskittymis- ja huomiokyky vähenee. Pidemmällä aikavälillä huonosti nukutut yöt voivat näkyä esimerkiksi tyypin 2 diabeteksena, infektioalttiutena, kohonneena verenpaineena ja lihavuutena.

Tutkimustiimi Suomesta ja Yhdysvalloista lähti selvittämään, mistä liiallinen päivällä esiintyvä väsymys (eng. Excessive daytime sleepiness, EDS) johtuu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa liiallisesta päivällä esiintyvästä väsymyksestä kärsii peräti 33 prosenttia aikuisista, tutkimusartikkelissa kerrotaan.

Näin tutkimus toteutettiin

Tutkijat selvittivät, onko aineenvaihdunnan aikana syntyvien pienten molekyylien, metaboliittien, ja unen välillä mitään yhteyttä.

Tutkimuksen koehenkilöryhmä koostui 6 000 eteläamerikkalaistaustaisesta henkilöstä, jotka täyttivät Epworth Sleepiness Scale (ESS) -kyselyn, jonka lisäksi heidän untaan ja ruokavaliotaan tutkittiin ja heiltä otettiin verikokeita. Koehenkilötutkimusten lisäksi tutkijat vertailivat ja toistivat aikaisempien tutkimusten tuloksia.

Tutkimus julkaistiin The Lancet’s eBioMedicine -tiedejulkaisussa elokuussa 2025.

Päiväsaikaan esiintyvää väsymystä enemmän naisilla

Noin 15 prosentilla koehenkilöistä havaittiin liiallista päiväsaikaan esiintyvää väsymystä. Heistä 58 prosenttia oli naisia. Jokaiselta koehenkilöltä löydettiin myös noin 877 metaboliittia, joiden avulla tutkijat kykenivät analysoimaan metaboliittitasojen mahdollisia yhteyksiä uneen.

Tutkijat havaitsivat, että koehenkilöt, jotka saivat ESS-kyselyssä korkeat pisteet, eli nukkuivat suhteellisen hyvin, söivät myös enemmän monityydyttymättömiä rasvoja.

Monityydyttymättömiä rasvoja löytyy muun muassa rasvapitoisesta kalasta, pähkinöistä ja siemenistä.

Henkilöt, jotka kuluttivat enemmän monityydyttymättömiä rasvoja, kärsivät vähemmän päiväsaikaan esiintyvästä väsymyksestä.

Ratkaisuna Välimeren ruokavalio?

Tutkijat huomauttavat, että näitä ravintoaineita löytyy erityisesti niin kutsutusta Välimeren ruokavaliosta.

– Välimeren ruokavalio on vuosien saatossa saavuttanut terveellisimpien ruokavalioiden listan kärjen jatkuvasti, kertoo ruokamedia EatingWell.

– Tämä johtuu siitä, että se priorisoi ravintorikkaita ruokia, kuten hedelmiä, vihanneksia, palkokasveja, pähkinöitä ja kalaa, sivustolla kerrotaan.

Tutkimuksen tulokset siis viittaavat siihen, että sisällyttämällä monityydyttymättömiä rasvoja ruokavalioomme, voimme mahdollisesti parantaa untamme ja tuntea vähemmän väsymystä päiväsaikaan.

11:24 Haastattelussa Terveystalon unen asiantuntijalääkäri Eevert Partinen.

Lähde: The Lancet’s eBioMedicine, EatingWell