Tapparan maalivahti Juha Metsola puhui kuin joukkuekaveri Jyrki Jokipakka hetkeä aiemmin. Moista joukkuetta hänkään ei ollut aiemmin kokenut.
Juha Metsola oli aiemmin saavuttanut jääkiekkomaalivahdin urallaan neljä SM-hopeaa, yhden HPK:ssa ja kolme Tapparassa.
Viime kaudeksi nimekäs veräjänvartija palasi pitkältä kierrokseltaan ulkomailla Tapparaan. Menestymään lähihistoriassaan tottuneeseen seuraan.
Edellissesongilla kirvesrinnat karahtivat SM-liigassa jo puolivälieriin, mutta tamperelaisseura korjasi kurssinsa teräksisellä tavalla jo tähän kauteen. Runkosarjan ykköstilaa seurasi Suomen mestaruus.
37-vuotias Metsola sai vuosien varrella himoitsemansa kultamitalin kaulaansa. Joukkueensa kakkosvahdille huikattiin jäällä juuri ennen MTV Urheilun haastattelua, että "tulihan se sieltä".
– Tuntuu ihan mielettömän hyvältä. Kyllä sitä on pitkään odotettukin. Paljon tehty hommia. Pitkälle kaudelle ihan mahtava päätös, Metsola sanoi.
Onko mieleen hiipinyt epätoivoa koskaan, ettei Suomen mestaruutta tulisikaan?
– En ole oikeastaan miettinyt sitä hirveästi, mutta kun tulin takaisin Tapparaan, minulla oli ainoa tavoite vielä voittaa. Se täyttyi nyt. Ihan upeaa.
Uran hyvähenkisin porukka
0:52