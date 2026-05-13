Israelin hallituskoalition puolueet ovat esittäneet Knessetin eli maan parlamentin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä, kertovat uutistoimisto AFP ja israelilaislehti Haaretz.
Uusien vaalien ajankohdasta ei ole vielä päätetty, kertoo Haaretz. Vaalit oli alkuperäisen aikataulun mukaan määrä järjestää lokakuun lopulla.
Hallituskoalition ääriortodoksipuolueet ovat väläytelleet päivämäärinä syyskuun 1. tai 15. päivää.
Hallituspuolueiden esityksen on vielä läpäistävä useita äänestyskierroksia, joissa voi mennä viikkoja, Haaretz kertoo.