Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ehdokkaan maan keskuspankki Fedin uudeksi pääjohtajaksi.
Pääjohtajana aloittava Kevin Warsh seuraa tehtävässä Jerome Powellia, joka on ollut Trumpin maalitauluna Fedin korkopäätösten vuoksi. Powell jatkaa Fedin hallintoneuvoston jäsenenä.
Republikaanijohtoinen senaatti hyväksyi nimityksen äänin 54–45. Vain yksi demokraatti tuki hänen nimitystään.
Trumpin tapaan Warsh on julkisuudessa kannattanut ohjauskorkojen laskemista. Fedin pääjohtajan kausi kestää neljä vuotta.
Senaatin pankkiasioiden valiokunnan korkea-arvoisin demokraattien jäsen, senaattori Elizabeth Warren, kritisoi Warshia kovin sanoin. Senaattori kutsuu häntä Trumpin sätkynukeksi.
– Kuulemisessaan nimitysprosessin aikana hän ei kyennyt edes sanomaan, että Trump hävisi vuoden 2020 presidentinvaalit.
– Tarvitsemme keskuspankin johtajan, joka arvioi talouslukuja ja säätää rahapolitiikkaa oikeassa maailmassa, eikä Trumpin harhaisessa vaihtoehtoisessa todellisuudessa, senaattori Warren sivalsi.