Kroonisesta unettomuudesta kärsivillä iäkkäillä on 40 prosenttia suurempi riski lievälle kognitiiviselle heikentymiselle tai dementialle verrattuna niihin, joita unettomuus ei vaivaa, tutkimus kertoo. Riski on verrattavissa aivojen ikääntymiseen 3,5 lisävuodella.

Tutkimuksen mukaan univaikeudet ovat yhteydessä muistin heikkenemiseen ja nopeampaan aivojen vanhenemiseen, kertoo Newsweek-sivusto . Pitkään jatkuvat univaikeudet saattavat nopeuttaa muistin heikkenemistä ja lisätä dementian riskiä.

– Huonot unet elämän varhaisvaiheessa saattavat lisätä dementian riskiä, mutta myös unta ja vuorokausirytmiä säätelevien aivoalueiden varhainen rappeutuminen voi vaikuttaa siihen, että uni huonontuu, hän kertoi Newsweekille.

– Koska uni on tärkeää monille aivojen ja kehon toiminnoille, hyvän unen edistämistä tulisi pitää yhtä tärkeänä kuin terveellistä ruokavaliota, liikuntaa ja verenpainetta, vaikka emme vielä täysin ymmärrä, miten unihäiriöiden hoito vaikuttaa dementiariskin pienentämiseen.