Jyrki Jokipakka kokee, ettei ole koskaan pelannut vastaavanlaisessa joukkueessa kuin tämän kauden Tappara.

Jyrki Jokipakka on Tapparan paikallisvihollisen Ilveksen kasvatti. Nyt puolustaja pelasi ensimmäisen sesonkinsa Tapparassa ja se toi 34-vuotiaalle Tampereen miehelle ensimmäisen Suomen mestaruuden.

– En olisi silloin pienempänä ajatellut, että näin tapahtuu, mutta asiat muuttuvat, Jokipakka sanoi.

Hän myös jatkoi. Vahvoin sanoin.

– Kova usko oli heti kun kausi alkoi, että näin tulee käymään.

– Meillä on niin älytön joukkue, ryhmä. Ei ole ikinä ollut tällaista ennen. Oli joku tunne, että tästä tulee hieno kausi.

Mikä tämän Tapparan erottaa muista urallasi edustamistasi joukkueista?

– Olimme kuin veljiä toisillemme. Oli niin hyvä joukkuehenki. Se oli varmasti isoin juttu, että tuli mestaruus.

Pitkään myös NHL:ssä ja KHL:ssä komealla urallaan kiekkoillut pakki kuvaili fiiliksensä tuoreena mestarina olevan "aika uskomaton".

– Pitkä kausi takana, tämän eteen tehtiin töitä ja nyt saatiin se. Vähän on sitäkin, että nytkö se on ohi.

KooKoo löi Tapparan tiukille. Ensimmäistä mestaruuttaan jahdanneet kouvolalaiset voittivat SM-liigan finaalisarjan ensimmäiset kaksi ottelua ja johtivat sarjaa myöhemmin myös 3–2. Tappara vei kuitenkin kuudennen ja seitsemän taiston ja pokkasi mestaruuden voitoin 4–3.

– Tosi tiukka sarja, maalin pelejä kaikki. KooKoo pelasi kyllä tosi hienon kauden. Tämä sarja oli tosi pienestä kiinni.

– Mutta kyllä me puhuimme ennen peliä, että tulemme ottamaan sen, mikä meille kuuluu, eikä lähdetä odottelemaan tai pelkäämään.