Teetkö sinäkin näin aamuisin? Riko arkinen tapa

Hamuileeko kätesi torkkunappia aamuisin herätyskellon soidessa? Et todellakaan ole ainoa. Tavasta kannattaa kuitenkin kenties pyrkiä eroon.

Onko tapanasi torkutella aamuisin? Tutkimuksessa havaittiin, että aamuinen torkuttaminen on laajalle levinnyt ilmiö.

Toukokuussa Scientific Reports -julkaisussa esitelty tutkimus tarkasteli torkuttelukäytöstä yli 21 000:n tietyn unisovelluksen käyttäjältä ympäri maailmaa. Tutkijoiden tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon torkuttelua esiintyy ja mitä se tekee unelle.

Mass General Brighamin tutkijat analysoivat unisovelluksen dataa puolen vuoden ajan. Kolmesta miljoonasta unisessiosta jopa 56 prosentissa henkilö torkutti aamulla.

Torkkunappia painettiin keskimäärin 2,5 kertaa, ja ihmiset käyttivät keskimäärin 11 minuuttia torkkuen hälytysten välissä.

"Rajut torkuttajat" painoivat torkkunappia jopa neljästi torkkuen hälytysten välillä yhteensä 20 minuutin ajan, kun "kevyet torkuttajat" painoivat torkkunappia vain kerran ja torkuttivat kolme minuuttia.

Ei liene yllättävää, että eniten torkutettiin arkisin, vähiten viikonloppuisin. Sen sijaan yllättävää voi olla, että torkuttamista nähtiin enemmän pitkien yli yhdeksän tunnin yöunien jälkeen kuin suositellun 7–9 tunnin tai jopa alle 7 tunnin yöunien jälkeen. Tämä voi viitata liikaunisuuteen ja univajetta paikkaavaan uneen.

Nukkujat, jotka menivät nukkumaan aiemmin, käyttivät torkkunappia vähemmän kuin myöhään nukkumaan menijät.

Miksi ihmiset torkuttavat?

Yksi syy torkuttamisen lisääntymiseen on herätyskellojen korvaaminen älypuhelimilla. Puhelin on yleensä hyvin lähellä, nopeasti saatavilla ja torkkunappi on helposti painettavissa.

Tärkeää olisi kuitenkin muistaa, että herätyskellon soitua ei nukkuminen ole enää palauttavaa, ja hillitön torkuttaminen voi olla yhteydessä huonompaan unihygieniaan. Tutkijat huomasivat, että "rajujen torkuttajien" unikäytös oli epävakaampaa.

Torkuttamisen seuraukset ovat toki yksilöllisiä. Joidenkin saattaa olla helpompi herätä torkutettuaan, toisista olo tuntuu vain entistä tokkuraisemmalta, jos herätyskellon soitua tulee vielä nukahdettua pariksi minuutiksi.

Torkuttamisen vaikutukset kiistanalaisia

Torkuttamisen vaikutukset eivät olekaan täysin selvät tutkimustenkaan valossa.

Erään vuonna 2023 Journal of Sleep Research -julkaisussa esitellyn tutkimuksen mukaan esimerkiksi kronotyypilläkin voi olla merkitystä.

Tutkimuksessa havaittiin, että torkuttamisella ei ehkä ole mielialaan tai aamu-unisuuteen havaittavia haittavaikutuksia iltavirkuille ja tyypillisesti muutenkin aamu-unisille ihmisille. Heitä pieni torkutus voi jopa helpottaa heräämään päivään. Tutkimustulokset olivat kuitenkin subjektiivisia.

Toisaalta Sleep Healthin julkaisemassa tutkimuksessa vuodelta 2019 unitutkijat totesivat, että katkonaisella unella, jota torkuttaminenkin aiheuttaa, voi olla epäsuotuisia vaikutuksia mielialaan.

Monet uniasiantuntijat ovat sitä mieltä, että toistuva torkutus voi todella olla haitallista.

Yksi torkuttajien torujista on unilääketieteeseen erikoistunut neurologi tohtori Scott Kutscher.

– Jos torkutat sen vuoksi, että heräisit vähitellen ja vähentäisit varhaisen aamun uneliaisuutta, yrität ratkaista ongelmaa, joka menee itsestään ohi, kun vain nouset ylös sängystä, Kutscher totesi vuonna 2023 Newsweek-verkkolehdelle.

Onkin hyvä tiedostaa, että moni kärsii herätessään niin kutsutusta unikitkasta (eng. sleep inertia) eli aamutokkuraisuudesta, mikä onkin yksi merkittävä syy torkkunappulan painamiselle.

Unikitka on kuitenkin normaali osa heräämisprosessia ja kestää tyypillisesti 15–60 minuuttia ennen kuin hälvenee.

Torkuttaminen häiritsee REM-unta

Yksi syy, miksi tutkijat eivät torkuttamista suosittele, on se, että aikaisemman herätyksen asettaminen ja useaan otteeseen torkkuminen keskeyttävät aamun syvän unen.

– Jotkin unen tärkeimmistä vaiheista tapahtuvat juuri ennen heräämistämme, huomauttaa tutkimukseen osallistunut unitutkija Rebecca Robbins Harvardin Brigham and Women's Hospitalista Today-sivustolla.

Yksi tärkeä unen vaihe on REM-uni, jolloin suurin osa unista tapahtuu.

– Torkkuhälytyksen painaminen keskeyttää nämä tärkeät unen vaiheet ja tarjoaa tyypillisesti vain kevyen unen hälytysten välillä, Robbins sanoo.

Ihmisten uni torkkuessa on usein huonolaatuista, tutkimuksen tekijät kirjoittavat.

Sen sijaan, että pysyt REM-unessa pidempään, saat lyhyitä, vähemmän palauttavia unia.

– Unesi on pirstoutunutta, jolloin et saa lisälevon tuomia lisähyötyjä, Robbins sanoo.

REM-uneen palaaminen ei ole todennäköistä enää torkkunapin painamisen jälkeen, Robbins huomauttaa CNN:n haastattelussa.

Robbinsin mukaan torkuttaminen voi myös pahentaa heräämisen jälkeistä tokkuraista oloa. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan torkuttamisen vaikutuksista päivästä suoriutumiseen sekä terveyteen.

Näin heräät ilman torkuttamista

Tutkijat suosittelevat, että torkuttamista vältettäisiin. Tämä voi onnistua esimerkiksi asettamalla herätys myöhäisimpään mahdolliseen aikaan, jolloin on yksinkertaisesti pakko nousta kellon soitua ensimmäisen – ja viimeisen – kerran.

– Jos sinun pitää olla töissä kahdeksalta ja sinulta kestää 30 minuuttia valmistautua ja 30 minuuttia matkaan, aseta herätys seitsemäksi, ei aiemmaksi, Robbins sanoo.

Sängystä pitäisi nousta ylös heti kellon soitua. Se on tehokkain tapa aloittaa päivä.

Monen käsi hamuilee välittömästi puhelimelle ja sosiaalisen median tileille tai työsähköposteihin, mutta Robbinsin mukaan tämä voi pahentaa ahdistuksen tunteita ja tehdä nousemisen vaikeammaksi.

Sen sijaan kannattaa vaikkapa venytellä ja hengitellä syvään. Olisi järkevää myös hakeutua päivänvaloon.

– Päivänvalolle altistuminen auttaa sammuttamaan melatoniinivirran aivoissa ja sallii sinun aloittaa päiväsi.

Jos et pääse heti ulos, seiso hetki vaikka ikkunan vieressä.

Lähteet: Scientific Reports, Today, CNN