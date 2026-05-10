Tietyt päiväunitavat voivat ennustaa iäkkään ihmisen heikkenevää terveyttä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan päiväunet voivat olla varoitusmerkki iäkkään henkilön piilevistä sairauksista tai heikkenevästä terveydestä.

Mass General Brigham- ja Rush University Medical Center -tutkijoiden tutkimus seurasi iäkkäitä aikuisia kartoittaakseen erilaisia päiväunitapoja ja niihin liittyviä kuolleisuuslukuja.

He havaitsivat, että pidemmät, useammin otetut ja aamulla nukutut päiväunet liittyivät korkeampaan kuolleisuuteen. Tulokset on julkaistu JAMA Network Open -lehdessä.

– Runsas päiväunien nukkuminen myöhemmällä iällä on yhdistetty hermoston rappeutumiseen, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä lisääntyneeseen sairastavuuteen, mutta monet näistä havainnoista perustuvat itse ilmoitettuihin päiväunitottumuksiin ja jättävät huomioimatta mittareita, kuten sen, milloin ja kuinka säännöllisesti päiväunet otetaan, sanoi päätutkija Chenlu Gao tiedotteessa.

Gaon mukaan nyt julkaistu tutkimus onkin yksi ensimmäisistä, joka osoittaa yhteyden objektiivisesti mitattujen päiväunien ja kuolleisuuden välillä.

– Se viittaa siihen, että päiväunien seurannalla voi olla merkittävää kliinistä arvoa sairauksien varhaisessa tunnistamisessa.