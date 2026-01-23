MTV Uutiset haastattelee Kultainen Venla -gaalan kutsuvieraita suorassa lähetyksessä punaiselta matolta käsin.
Perinteisesti parhaita suomalaisia televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä palkitseva Kultainen Venla -gaala järjestetään perjantaina 23. tammikuuta.
Helsingin Oopperatalolla järjestettävässä gaalassa palkitaan televisioalan ammattilaisia yhteensä 23 eri kilpailukategoriassa.
MTV Uutiset on paikalla gaalassa ja välittää tunnelmia punaisen maton juhlahumusta suorana lähetyksenä noin kello 19.30 alkaen. Paikan päällä kutsuvieraita haastattelee toimittaja Alexia Tänav.
