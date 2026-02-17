Maria Veitola vierailee Tukholmassa laulaja ja näyttelijä Arja Saijonmaan luona. Siellä hän törmää saunavihtoihin, eikä mihin tahansa saunavihtoihin, vaan KAJ:n alkuperäisiin Bara Bada Bastu -vihtoihin.
Kultainen Venla -palkittu Yökylässä Maria Veitola juhlii kymmenettä juhlakauttaan. Maria Veitola on yöpynyt yli sadan tunnetun suomalaisen kodissa.
Kymmenennen kauden avausjaksossa, joka näytetään MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa maanantaina 23. helmikuuta, Maria Veitola vierailee Arja Saijonmaan luona Tukholmassa.
Saijonmaan poikkeuksellinen ura saunan, musiikin ja ihmisoikeuksien parissa avautuu tarinoiden, päiväkirjojen ja arkistojen äärellä.