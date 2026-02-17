Maria Veitola vierailee Tukholmassa laulaja ja näyttelijä Arja Saijonmaan luona. Siellä hän törmää saunavihtoihin, eikä mihin tahansa saunavihtoihin, vaan KAJ:n alkuperäisiin Bara Bada Bastu -vihtoihin.

– Minä olen hankkinut ne heille. Minun oli tarkoitus olla mukana heidän esityksessä, mutta loppujen lopuksi vain esittelin heidät. Kun minulle lähetettiin kuvia jostain muovisista saunavihdoista, niin olin ihan että ei, ei, ei. Heidän pitää saada koivuvastat. Löysin sitten Tukholman ulkopuolelta erikoiskaupan, josta he ostivat neljä tai kuusi kappaletta niitä. Minä otin niistä kaksi muistoksi ja ne ovat nyt tuossa, Saijonmaa sanoo.