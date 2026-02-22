KAJ-yhtyeen alkuperäiset saunavihdat koristavat Arja Saijonmaan Tukholman asunnon seinää.
Veitola kysyy Saijonmaalta, onko tällä yksityiselämässään joitakin toteumattomia haaveita.
– Minähän en koskaan saanut lapsia. Siitäkin tuli hirveä haloo. Päätin jossain vaiheessa, että en kerro tätä elämäni tragediaa. Kun kolmekymppiseltä viedään kohtu, se on aika kova paikka. Olin siinä vaiheessa sellaisessa suhteessa, että en olisi halunnutkaan lapsia. Se juna huristi silloin ohi, Saijonmaa sanoo.
Hän on aiemmin kertonut kirjassaan Laulu vapaudelle. Muistelmani. (WSOY), että hänellä todettiin 31-vuotiaana kohtusyövän esiaste.
– Kaikista pahin juttu oli, että minut laitettiin giljotiiniin lehdistössä. Minusta luotiin sellainen kuva, että olen häikäilemätön pyrkyri, joka ajattelee vain omaa uraansa eikä halua lapsia. Silloin en halunnut avautua asiasta ja kertoa kohdun poistosta julkisesti, koska en halunnut leimautua, Saijonmaa sanoo.
Saijonmaan kokemukset saavat Maria Veitolan herkistymään.
– Tulen niin surullikseksi siitä, mitä olet joutunut kokemaan naisena, Veitola sanoo.
