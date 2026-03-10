Geneve-Servetten Markus Granlundista tuli vasta kolmas suomalainen, joka onnistuu voittamaan Sveitsin kiekkoliigan pistepörssin. Granlund nousi ykköseksi väkevän loppukirin turvin.
Suomalaishyökkääjä paukutti maanantaina runkosarjan päätöskierroksella tehopisteet 2+2, kun Geneve murskasi Lauri Marjamäen Klotenin 7–0.
49 runkosarjaottelua pelannut Granlund nousi neljällä pisteellään kokonaissaldoon 22+32=54. Hän kurvasi kolmen pisteen takamatkalta koko huippusarjan pistepörssin voittajaksi ohi päätöskierroksella sivussa olleen Davosin Matej Stranskyn (28+25=53).
Granlundista tuli vasta historian kolmas suomalainen Sveitsin liigan pistepörssin voittaja. Edellisen kerran tempussa onnistui hänen nykyinen päävalmentajansa Ville Peltonen kaudella 2003–2004. Ensimmäisenä suomalaisena sarjan pojokuninkuuden saavutti vuotta aiemmin Petteri Nummelin.
Geneven suomalaisista Jesse Puljujärvi oli pistepörssin kolmas (19+33=52) ja Sakari Manninen kuudes (17+28=45).
Niin ikään Geneveä edustava Vili Saarijärvi sijoittui puolustajien pistepörssissä kakkoseksi (5+32=37). Pakkien pisterohmu oli Lausannen Erik Brännström (19+24=43).
Alkukaudella päävalmentajaa vaihtanut Geneve ryhdistäytyi ja lähtee pudotuspeleihin kolmannelta sijalta. Perussarjan voiton vei ylivoimaisesti Davos.